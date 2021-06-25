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25.06.2021 17:33
Рубрика: Экономика

Дилерская сеть ГАЗ начала прием заявок на "цифровой" автомобиль "ГАЗель NN"

Текст: Марина Володина
В дилерской сети марки ГАЗ презентовали новую модель коммерческого автомобиля "ГАЗель NN", которая может вызвать большой интерес бизнес-сообщества. В машине реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. "ГАЗель NN" получила новую электронику и 6-ступенчатую коробку передач, а также совершенно иной интерьер кабины.
"ГАЗель NN" – родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Фото: ГК "Современные транспортные технологии " "ГАЗель NN" – родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Фото: ГК "Современные транспортные технологии "
"ГАЗель NN" – родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Фото: ГК "Современные транспортные технологии "

Об этом стало известно в ходе общероссийской презентации модели, которую дистрибьютор бренда - группа компаний "Современные транспортные технологии" (ГК "СТТ") - провел 24 июня в 15 крупнейших городах России. Продажи обещают начать уже в августе.

"ГАЗель NN" - родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта.

Ключевое отличие "ГАЗели NN" - переход от аналоговой к цифровой модели управления. Инновационная электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов превращают автомобиль из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения.

В основе концепции "ГАЗель NN" лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины и интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система. За последние годы в рамках обновления модельного ряда ГАЗа, инициированного промышленником Олегом Дерипаской, автомобиль "ГАЗель" прошел полную смену поколений. Но неизменными остаются его главные отличительные черты: практичность, функциональность и экономическая эффективность.

По словам президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, в автомобиле "ГАЗель NN" реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на расширение функциональности автомобиля, повышение комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

"Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов", - отметил он.

Как рассказал генеральный директор ГК "СТТ" Олег Марков, "мир стремительно меняется и "ГАЗель NN" - ответ на запросы сегодняшнего дня. Магистральная дорога этих изменений - цифровизация. "ГАЗель NN" - это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов - от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками с помощью мобильного приложения".

Продажи обещают начать в августе, но, как сообщили на презентации, дилерская сеть уже готова принять предзаказ. Желающие могут забронировать, например, базовые модификации машин с дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.

Кстати, владельцы новой "ГАЗели" смогут подключиться к экосистеме сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. Это, прежде всего, телематическая система GAZ Connect, позволяющая удаленно контролировать и управлять автомобильными парками со смартфона. Кроме того, это еще и персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance, комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance и система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. А оригинальная программа GAZ Campus, отметили на презентации, помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

"ГАЗель NN" получила максимально комфортное и информативное рабочее пространство. Автомобилистам предлагают совершенно иной интерьер кабины, комфортное место водителя, оснащенное подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом. Приборная панель имеет разъемы USB, ниши для пластиковых карт, стаканов и бутылок с водой, штатное место крепления смартфонов и планшетов, охлаждаемый и запираемый нижний вещевой ящик. Очень удобен бесключевой запуск двигателя. Электромеханический стояночный тормоз не только обладает повышенной эффективностью, но и увеличивает свободное пространство в кабине. Спинка пассажирского сиденья откидывается, ее можно превратить в удобный столик.

В автомобиле реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшие из них: новая 6-ступенчатая коробка передач, задний мост типа "Спайсер", тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах. Система ярких и мощных светодиодных фар обеспечивает отличное освещение дороги и делает автомобиль хорошо заметным ночью и в плохую погоду.

Конструкторы уделили большое внимание повышению безопасности вождения. Автомобиль "ГАЗель NN" оснащен цифровыми "помощниками", обеспечивающими высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Это, например, электронная система динамической стабилизации, системы, помогающие водителю при экстренном торможении и подъеме, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой.

Помимо современных технологий и высокой функциональности, автомобили ГАЗ выигрывают благодаря сервисной составляющей. Автомобили ГАЗ имеют широкую сеть сервисных станций и фирменных магазинов запасных частей. Недорогое техническое обслуживание, доступная цена запчастей и расходных материалов позволяют владельцам автомобилей ГАЗ получать лучшую стоимость владения в классе легких коммерческих автомобилей.

Экономика Транспорт

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