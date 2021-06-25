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25.06.2021 23:07
Рубрика: В мире

Для обвиняемого по делу Джорджа Флойда полицейского потребовали 30 лет тюрьмы

Текст: Игорь Дунаевский
Обвинение предложило приговорить экс-полицейского Дерека Шовина к 30 годам тюремного заключения за убийство темнокожего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) в прошлом году. Такое предложение озвучил заместитель генпрокурора Миннесоты Мэтью Фрэнк на заседании суда, по итогам которого будет вынесен самый долгожданный в Америке вердикт последних лет​​​.
Фото: REUTERS/Dustin Chambers Фото: REUTERS/Dustin Chambers
Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Наказание, близкое к максимально жесткому, прокурор объяснил отягчающими обстоятельствами по делу, включая жестокость и цинизм, проявленные Шовином при роковом задержании в мае прошлого года.

Фото: AFP/Kerem Yucel
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Сам бывший патрульный выразил соболезнования семье убитого им Флойда, но извиняться перед ними не стал. "Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", - добавил он в своем последнем слове перед оглашением приговора.

В апреле суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем трем пунктам дела: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти по неосторожности второй степени. По этим пунктам ему грозит до 40 лет лишения свободы. Суд над Шовиным проходил в откровенно "заряженной" атмосфере, при постоянных митингах активистов движения Black Lives Matter (BLM), которые давали понять, что снисхождения к действиям полицейского не потерпят. Защитник обвиняемого Эрик Нельсон обращал внимание судьи на то, что присяжные не были в должной мере изолированы от сообщений СМИ. Большая их часть заранее считала Шовина виновным в убийстве Флойда, которое в прошлом году спровоцировало масштабные многомесячные акции протеста и погромы по всей Америке.

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