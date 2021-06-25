Эксперт объяснил, когда стоит отказаться от рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки выгодно не всегда, а только когда выплачено менее половины кредита, рассказала управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. Она объяснила, что в ситуации, когда выплачен основной объем процентов, после рефинансирования заемщику снова придется выплачивать проценты по ипотеке.

"В большинстве банков ипотека гасится одинаковыми в течение всего срока платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая - на погашение долга. В начале срока заемщик выплачивает проценты, и лишь к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности", - цитирует эксперта "Прайм".

А вот доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский добавил, что иногда на рынке ипотечного кредитования может случится перегрев. Например, из-за льготной ставки ипотеки резко повысится спрос на жилье, что приведет к падению цен на него. Тогда клиенту проще купить подешевевшее жилье за счет собственных средств.

Кстати, по данным "Эксперт РА" в прошлом году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что на 35% больше в количественном и на 51% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Основными причинами роста ипотечного кредитования стали снижение ставок по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики и появление в апреле 2020-го антикризисной льготной госпрограммы кредитования на приобретение жилья в новостройках под 6,5 %.

Исследование РИА новости показало, что чаще всего жилье в долгосрочный кредит покупают в Югре, Тюменской области и на Ямале. Так, на Ямале около тридцати человек из тысячи берут ипотеку - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране.

Совсем немного отстают соседи - Тюменская область и Югра, где кредит на недвижимость берут 27,6 и 27,4 человека на тысячу соответственно. Высокие позиции северных регионов в рейтинге, полагают специалисты, обусловлены экономическими и демографическими факторами.