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25.06.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Эксперты: Почти 70% минеральной воды производится с нарушениями

Текст: Татьяна Карабут
Около 67% минеральной воды на российских прилавках производятся с нарушениями и опасны для здоровья. Такой вывод сделала организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) по результатам мониторинга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организация изучила более 226 наименований упакованной питьевой воды по всей стране и обнаружила у 76% те или иные нарушения, говорится в сообщении ОПИ. Так, в категории минеральной лечебно-столовой воды были найдены нарушения в 67% продукции. На бутылках отсутствовали предупреждающие надписи об ограничениях по использованию и рисках для здоровья, указывают в ОПИ.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Химический состав минеральной воды специфичен и подходит далеко не всем, тем более не для каждодневного потребления и особенно в жару. У некоторых торговых марок согласно сведениям на этикетке, содержание кальция и магния может быть ниже или, напротив, выше оптимальных значений, а содержание гидрокарбоната и общая минерализация - зачастую значительно выше научно установленных оптимальных показателей. Как результат, постоянное потребление воды с таким составом содействует формированию физиологических рисков - возникновению либо усугублению различных заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, иммунной и других систем организма" - поясняет председатель ОПИ Олег Павлов.

По его словам, ОПИ направило обращение регуляторам с просьбой "вмешаться в ситуацию с сокрытием обязательной информации и введением потребителей в заблуждение". По мнению Павлова, решить вопрос поможет обязательная маркировка воды. С 1 сентября 2021 года обязательной она станет для минеральной воды, а с 1 декабря 2021 года - для любой другой воды.

В исследовании ОПИ не указаны конкретные нарушения законодательства и не приведены данные, на основе какой выборки делался анализ, на базе какой лаборатории. В отсутствии этого выводы выглядят голословными и подрывают репутацию добросовестных производителей. Кроме того, информация ОПИ противоречит официальным данным Роспотребнадзора, обращает внимание президент Союзнапитков Максим Новиков.

"Мы напоминаем, что ОПИ не является контрольнонадзорным органом и не уполномочено делать выводы о качестве и безопасности тех или иных пищевых продуктов", - добавляет Новиков.

Между тем, по итогам последней проверки Роспотребнадзора (в первом полугодии прошлого года), из почти 19 тыс. проб исследуемой воды, расфасованной в емкости, не соответствовало требованиям по санитарно-химическим показателям только 0,17 % (2 пробы из 1148). Не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям 1,9 % (225 проб из 11852). По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, не соответствовали нормативным требованиям 2,98 % проб (163 пробы из 5471). По паразитологическим показателям в первом полугодии 2020 года несоответствий не было выявлено.

Роскачество совместно с Росаккредитацией, Роспатентом, Росстандартом и Россельхознадзором в начале этого года представило результаты масштабного исследования рынка упакованной питьевой воды.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Эксперты проверили воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую - всего 206 торговых марок (ТМ) девяти стран производства. По результатам они пришли к выводу, что вся вода безопасна для здоровья человека. Нарушения касались недостоверной маркировки. В некоторых образцах было обнаружено превышение нитритов и нитратов, марганца, остаточный хлор. Были также установлены признаки фальсификата продукции. Так, некоторые производители указывали на этикетках группы минерализации воды, а на самом деле выпускали ее не по ГОСТу, что вводило потребителя в заблуждение. Некоторые марки не обладали заявленным лечебным эффектом.

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