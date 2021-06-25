Эксперты рассказали, какие напитки противопоказаны в жару

Лучшим средством для утоления жажды является обычная питьевая вода. Диетологи рекомендуют воду без газа, но и газированная вода хорошо справиться со своей задачей. Восполнить же выводимые с потом соли поможет минералка, говорит директор по качеству Союзнапитков Людмила Хомич. Но иногда хочется разнообразить свое питьевое меню. Сейчас важно помнить, что в жару далеко не все напитки идут на пользу. Например, в некоторых соках содержится много сахара (скажем, в виноградном). В этом случае Людмила Хомич советует разводить сок обычной питьевой или минеральной водой.

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Тамара Прунцева называет топ-5 напитков, которые употреблять в жару не рекомендуется.

1. Кофе. Не утоляет жажду, а усиливает ее. Кроме того, создает дополнительную нагрузку на сосуды. Правда, в жаркой Греции пьют ледяной кофе фраппе. Напиток может быть с большим количеством сахара, умеренной сладости или без сахара, а также с молоком или без. Главный секрет - приготовить кофейную пенку из растворимого кофе, сахара и небольшого количества воды. Затем добавляется желаемое количество воды или молока и кубики льда. Греки утверждают, что в таком виде кофе действительно хорошо освежает.

2. Пиво. В большом количестве оно ускоряет обезвоживание организма. Помимо этого, напиток создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, а это нежелательно в жару.

3. Алкоголь. Здесь - та же история, что и с пивом. Подсчитано, что если крепость напитка превышает 10%, то он выводит из организма влаги больше, чем приносит. Более крепкие виды алкоголя расходуют воду организма еще сильнее. Кроме того, алкоголь, наоборот, заставляет нас сильнее чувствовать жар, увеличивая теплоотдачу.

4. Смузи на молоке и молочные коктейли. Из-за своей густоты такие напитки - скорее десерты. В дополнение они содержат много сахара и фруктозы, так что вместо утоления жажды вы получите лишние калории, а вот пить все равно будет хотеться. Возможно, даже сильнее.

5. Все, что угодно, охлажденное до ледяного состояния. Такое питье раздражает горло. Также оно может провоцировать головные боли и проблемы с пищеварением. Так что лучше отдавать предпочтение напиткам комнатной температуры, несмотря на соблазнительность ледяной воды или ледяного чая.