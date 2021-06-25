Франция роботизирует армию к 2040 году

На военном полигоне Сатори запущен проект "Вулкан" по реализации программ внедрения роботов во французских сухопутных войсках до 2040 года. В рамках презентации были продемонстрированы некоторые аппараты, которые, судя по всему, станут прототипами усовершенствованных боевых машин будущего.

Среди них роботы-разведчики Ultro и Nerva, платформа по поддержке пехоты Optio 20, робот-транспортер Robopex, обеспечивающий перемещение боеприпасов, прочих грузов на поле сражения, а также эвакуацию раненых, и некоторые другие. О том, что во Франции самым серьезным образом отнеслись к проблеме роботизации армии и считают ее главным технологическим вызовом ближайших десятилетий, заявил нынешний начальник генштаба Вооруженных сил страны Тьерри Буркхард. По его убеждению, пришло время продумать, как можно более эффективно интегрировать "роботы и искусственный интеллект в пространство боевых действий".

Непосредственно проектом "Вулкан" займется группа экспертов из 13 человек. Перед специалистами поставлена задача не только разработать способы применения роботов, но и соответствующую военную доктрину. Им предстоит разрешить множество проблем. Таких, как обеспечение мобильности роботов, связи с ними в условиях радиоэлектронного подавления. Это уже не говоря о трудностях энергообеспечения, с чем уже столкнулись французы на полигоне Сатори. Что касается "роботов-убийц", действующих в автономном режиме, то во Франции не планируют их разработку, о чем еще два года назад заявила глава военного ведомства страны Флоранс Парли.