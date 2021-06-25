Граждане стали чаще расплачиваться по сделкам через нотариуса

Федеральная нотариальная палата сообщила, что в этом году резко выросло количество расчетов по сделкам через депозит нотариуса. В целом депозитными счетами нотариуса за неполные полгода суммарно воспользовались в полтора раза больше заявителей, чем за аналогичный период прошлого года. Но именно при расчетах по сделкам рост составил 200 процентов.

"Наиболее заметный прирост спроса наблюдается при использовании депозита нотариуса для расчета по сделкам, - рассказывают в ФНП. - Такая услуга за последний год стала в два раза востребованнее - с января по июнь 2021 ей воспользовались более 3,8 тысячи человек".

Кстати, теперь же воспользоваться депозитом нотариуса можно в режиме онлайн. Как поясняют эксперты, депозит нотариуса может понадобиться в двух ситуациях. Первое: для расчета по сделке. Второе: для исполнения финансовых обязательств перед кредитором, который по каким-то причинам не выходит на связь или не может принять ваш платеж напрямую. В таком случае обязательства считаются выполненными с момента внесения средств на депозит нотариуса. Кстати, в данном случае это может стать защитой от мошенничества. Нередко кредиторы под разными предлогами уклоняются от получения средств, чтобы потом накрутить должнику проценты и штрафы за якобы просрочку. Но если деньги будут официально внесены на депозит нотариуса, то какие-то проблемы с принятием средств у кредитора будут личными проблемами кредитора.

Бывает, что злого умысла нет, но у кредитора действительно что-то случилось. Например, банк внезапно лишился лицензии. "Нужно понимать, что, даже если подобная ситуация сложилась из-за кредитора, просто перестать платить - не выход, - подчеркивают эксперты. - Для должника это чревато штрафами за просрочку платежа". Только в этом году депозит нотариуса помог вовремя исполнить финансовые обязательства и тем самым избежать штрафных санкций более 3,2 тысячи человек.

Что же касается расчетов по сделкам, то тут депозит нотариуса избавляет покупателя и продавца от массы технических проблем и связанных с ними переживаний. "Когда речь идет о расчетах между продавцом и покупателем, к примеру - недвижимости, депозит нотариуса удобен тем, что он не требует обналичивать деньги (как это происходит, например, при использовании банковской ячейки), - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Таким образом, приобретателю жилья не придется нервничать из-за перевозки крупной суммы в банк или иное место. Деньги переводятся со счета покупателя напрямую на депозитный счет нотариуса. Продавцу деньги попадают только после того, как будут выполнены все условия согласно договору (в случае с недвижимостью - только после регистрации перехода права собственности в Росреестре). Ответственность за своевременный перевод денег на себя берет нотариус. Таким образом, процедура расчета оказывается максимально безопасной и прозрачной для обеих сторон сделки". Если сделку удостоверили у нотариуса, тариф на использование депозита составляет всего 1500 рублей и не требует от участников сделки дополнительных хлопот.