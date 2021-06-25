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25.06.2021 16:18
Рубрика: Власть

Граждане стали чаще расплачиваться по сделкам через нотариуса

Текст: Владислав Куликов
Федеральная нотариальная палата сообщила, что в этом году резко выросло количество расчетов по сделкам через депозит нотариуса. В целом депозитными счетами нотариуса за неполные полгода суммарно воспользовались в полтора раза больше заявителей, чем за аналогичный период прошлого года. Но именно при расчетах по сделкам рост составил 200 процентов.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Наиболее заметный прирост спроса наблюдается при использовании депозита нотариуса для расчета по сделкам, - рассказывают в ФНП. - Такая услуга за последний год стала в два раза востребованнее - с января по июнь 2021 ей воспользовались более 3,8 тысячи человек".

Фото: iStock
Расширилось количество удаленных нотариальных действий

Кстати, теперь же воспользоваться депозитом нотариуса можно в режиме онлайн. Как поясняют эксперты, депозит нотариуса может понадобиться в двух ситуациях. Первое: для расчета по сделке. Второе: для исполнения финансовых обязательств перед кредитором, который по каким-то причинам не выходит на связь или не может принять ваш платеж напрямую. В таком случае обязательства считаются выполненными с момента внесения средств на депозит нотариуса. Кстати, в данном случае это может стать защитой от мошенничества. Нередко кредиторы под разными предлогами уклоняются от получения средств, чтобы потом накрутить должнику проценты и штрафы за якобы просрочку. Но если деньги будут официально внесены на депозит нотариуса, то какие-то проблемы с принятием средств у кредитора будут личными проблемами кредитора.

Бывает, что злого умысла нет, но у кредитора действительно что-то случилось. Например, банк внезапно лишился лицензии. "Нужно понимать, что, даже если подобная ситуация сложилась из-за кредитора, просто перестать платить - не выход, - подчеркивают эксперты. - Для должника это чревато штрафами за просрочку платежа". Только в этом году депозит нотариуса помог вовремя исполнить финансовые обязательства и тем самым избежать штрафных санкций более 3,2 тысячи человек.

Что же касается расчетов по сделкам, то тут депозит нотариуса избавляет покупателя и продавца от массы технических проблем и связанных с ними переживаний. "Когда речь идет о расчетах между продавцом и покупателем, к примеру - недвижимости, депозит нотариуса удобен тем, что он не требует обналичивать деньги (как это происходит, например, при использовании банковской ячейки), - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Таким образом, приобретателю жилья не придется нервничать из-за перевозки крупной суммы в банк или иное место. Деньги переводятся со счета покупателя напрямую на депозитный счет нотариуса. Продавцу деньги попадают только после того, как будут выполнены все условия согласно договору (в случае с недвижимостью - только после регистрации перехода права собственности в Росреестре). Ответственность за своевременный перевод денег на себя берет нотариус. Таким образом, процедура расчета оказывается максимально безопасной и прозрачной для обеих сторон сделки". Если сделку удостоверили у нотариуса, тариф на использование депозита составляет всего 1500 рублей и не требует от участников сделки дополнительных хлопот.

Власть Право Личные документы Рынок кредитования

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