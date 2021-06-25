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24.06.2021 21:23
Рубрика: Культура

А был ли мальчик

Искусственный интеллект "дорисовал" фрагменты "Ночного дозора" Рембрандта
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Ближайшие три месяца посетителей Государственного музея Амстердама Рейксмюсеум ждет небывалое зрелище. Они смогут увидеть шедевр Рембрандта Харменса ван Рейна "Ночной дозор" практически в "первозданном" виде - с утраченными фрагментами со всех четырех сторон полотна. Спустя три четверти века после написания картины в 1642 году она была варварски обрезана, поскольку... не помещалась в проем дверей ратуши Амстердама! Теперь, как пишет The Guardian, в композицию временно вернулись исчезнувшие герои, которых восстановил искусственный интеллект. Для этого программисты вместе с искусствоведами обучили машину "рисовать как Рембрандт". Реконструированные части были "бесшовно" прикреплены к оригиналу.
Компьютер, обученный "рисовать как Рембрандт", восстановил трех исчезнувших персонажей "Ночного дозора". Фото: Reuters Компьютер, обученный "рисовать как Рембрандт", восстановил трех исчезнувших персонажей "Ночного дозора". Фото: Reuters
Компьютер, обученный "рисовать как Рембрандт", восстановил трех исчезнувших персонажей "Ночного дозора". Фото: Reuters

"Мы внедрили алгоритмы для восстановления перспективы, распознавания цветовой схемы, обучили компьютер палитре, с которой работал Рембрандт", - рассказал директор музея Тако Диббитс. Он и его коллеги решили исправить великую несправедливость, сотворенную более 300 лет назад их земляками, которые отрезали от полотна 20 сантиметров слева, 22 - сверху, 12 - снизу и 7 - справа. Столь варварское, по современным меркам, обращение с шедеврами в прошлом не считалось чем-то страшным. Так, в 16 веке картину Боттичелли "Рождение Венеры" "скадрировали" примерно на полметра по вертикали и на четверть метра - по горизонтали.

Фото: @feebateman/ twitter.com
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Когда амстердамское Народное ополчение в 1642 году заказало Рембрандту групповой парадный портрет одной из своих стрелковых рот, никто и представить не мог, что из этого выйдет. В протестантском Амстердаме стрелки считались воплощением высших гражданских добродетелей. Картина "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга" (именно так она изначально называлась) запечатлела защитников города, но оказалась далека от канонов. Кроме 18 главных персонажей, чьи прототипы выложили мастеру немалую сумму за место на полотне (всего Рембрандт получил за этот заказ 1600 гульденов), там обнаружилось множество сторонних людей - барабанщик, девочка в платье с мушкетерскими атрибутами, безвестный мальчик-подносчик пороха и даже прибившийся к солдатам "пес полка". Лица надо еще потрудиться разглядеть - они утопают в знаменитой рембрандтовской светотени. И вообще, вместо чинного парадного строя на картине царит боевой хаос. Долгое время считалось, что с этой картины началась череда финансовых неудач Рембрандта, которые через несколько лет доведут его до банкротства. Якобы заказчики стали требовать с Рембрандта деньги назад. Правда, современные историки опровергают этот миф. Например, Коку картина так понравилась, что он заказал с нее сразу две копии. Та, что сейчас хранится в Лондоне кисти Геррита Лунденса, осталась единственным свидетельством того, каким был первоначальный замысел Рембрандта. И именно по ней "музейный робот" восстановил недостающие куски картины. В ее левой части восстали из небытия двое лучников (нам даже известны их имена - Якоб Дирксен де Рой и Ян Брюгман) и мальчик. Между тем эта своего рода инсталляция не останется в музее Амстердама навсегда. "Мы не хотим вводить зрителей в заблуждение, будто они видят оригинал", - вздыхает Диббитс.

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