ЮНЕСКО призывает итальянские власти к ответу, впервые угрожая "городу на воде" серьезными санкциями в виде включения ряда достопримечательностей Венеции в "черный список". Вокруг Венеции сложилась весьма противоречивая ситуация. Весной 2020 года итальянским правительством был одобрен декрет, запрещающий "кораблям-небоскребам" причаливать в историческом центре. С началом туристического сезона их должны были перенаправлять в промышленный порт Маргера. Однако на практике этого не произошло. 5 июня, после 17-месячного перерыва, вызванного пандемией, в Лагуну как ни в чем не бывало вновь прибыло первое крупногабаритное судно MSC Orchestra. За ним, как сообщают местные СМИ, неизбежно последуют вереницы "больших кораблей", и все вернется на круги своя. Согласно официальной версии, на данный момент ничего с этим поделать нельзя, ибо просто-напросто нет инфраструктуры для приема лайнеров за пределами Лагуны, в Маргере. Но, как рассказал "РГ" глава местного движения "Нет большим кораблям" (в него входят несколько тысяч венецианцев) Томмазо Каччьяри, истинная причина кроется не только в этом.

"Влиятельные круизные компании имеют мощное лобби. Они сделают все возможное, чтобы продолжать причаливать в центре Венеции и зарабатывать на этом миллиарды. Как еще объяснить то, что почти за все 10 лет, что мы ведем борьбу против лайнеров, ни у одного правительства, ни у одной политической партии не хватило смелости противостоять воле этих транснациональных корпораций, чтобы защитить Венецию", - пояснил Каччьяри. Он заметил, что по вине лайнеров из города, "превратившегося в Диснейленд, бегут коренные жители". Они не готовы больше терпеть тот хаос, который возникает в "хрупкой Венеции" каждый раз, когда ее "оккупирует" подобное судно.

Эпизод с лайнером MSC Orchestra возмутил мировую общественность. С открытым письмом к правительству Италии о необходимости положить конец проходу больших кораблей через Лагуну обратились многие знаменитости и деятели культуры, в том числе Мик Джаггер, Фрэнсис Форд Коппола, Ричард Армстронг и другие. Масла в огонь добавили международные СМИ, которые на этот раз не скупились на критические замечания в адрес итальянских властей, обвинив их в невыполнении собственных же предписаний. И, наконец, волну негодования поддержали эксперты ЮНЕСКО. Их беспокоит то, что в угоду развитию туризма и зарабатыванию на этом денег власти пренебрегли главным - колоссальным уроном, который наносят венецианской Лагуне и ее бесценным историческим объектам крупные круизные суда.

По вине лайнеров из города, "превратившегося" в Диснейленд, бегут коренные жители

ЮНЕСКО давно, но пока безуспешно пытается достучаться до итальянских властей. Но любому терпению, как видно, приходит конец. Эксперты в ультимативной форме требуют наконец перейти от слов к делу, настаивая на том, что "максимальный приоритет нужно предоставить варианту с полным закрытием доступа для таких судов в Лагуну". В противном случае "город на воде" будет включен в так называемый черный список, куда входят объекты всемирного культурного наследия, находящиеся под угрозой. В нем, наряду с историческим центром Вены и Ливерпулем, фигурируют главным образом объекты, пострадавшие в ходе военных действий (православные монастыре в Косове, старый город в Дамаске, старый город Хеврон и многие другие).

Как отмечают местные обозреватели, для Италии, искренне гордящейся статусом страны, в которой находится больше всего объектов всемирного наследия, такой исход станет настоящим ударом ниже пояса и неминуемо повлечет серьезные репутационные потери, о чем предупреждают в последние дни практически все местные СМИ. С другой стороны, потеря подобной опеки может также иметь серьезные экономические последствия для "города на воде". "Когда объект оказывается в черном списке, он рискует лишиться туризма и финансовой поддержки со стороны мирового сообщества. И тогда основная ответственность за сохранность достопримечательности в таких случаях ложиться на плечи самого государства, а не на членов ЮНЕСКО", - пишет Wired.it, напоминая, что в одной только Венеции под защитой ЮНЕСКО с 1987 года и по сей день находится 51 достопримечательность.

Для того чтобы решить, в каком направлении двигаться, у итальянских властей есть время до середины июля. Именно в этот период ЮНЕСКО планирует формализовать свое предложение на ежегодном пленарном заседании. Если отталкиваться от комментария главы минкультуры Италии Дарио Франческини, вопрос можно считать практически решенным.

"К сожалению, решение ЮНЕСКО уже некоторое время витает в воздухе. Включение Венеции в список наследия, находящегося под угрозой, для нашей страны было бы крайне серьезным актом. Я считаю, что времени на колебания больше нет. Мы уже сделали важный шаг, приняв последний декрет об окончательном пункте высадки больших кораблей за пределами Лагуны. Теперь я считаю, что необходимо сделать нечто большее, например, немедленно предотвратить проход больших судов по центральному каналу Джудекка", - подчеркнул министр, не пояснив, однако, как власти будут решать очевидную проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры, на строительство которой, как утверждают эксперты, нужны годы и миллионы евро.