Израиль возвращает ношение масок из-за роста заболеваемости COVID-19

Израиль с пятницы возвращается к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

Напомним, Израиль отменил почти все карантинные ограничения с 1 июня, а 15 июня разрешил местным жителям прекратить носить маски в помещениях.

"В связи с ростом заболеваемости с 12.00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", - говорится в заявлении ведомства.

Правило не коснется детей до 7 лет. Кроме того, маски разрешили не носить во время занятий спортом.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу на фоне распространения штамма Delta.