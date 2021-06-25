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Рубрика: В мире

Погиб в камере

Известный бизнесмен найден мертвым в тюрьме под Барселоной
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Основатель компании по производству антивирусной защиты McAfee Джон Макафи был найден мертвым в своей камере в тюрьме "Бриас" неподалеку от Барселоны. Его тело было обнаружено в тот же день, когда Национальная судебная палата Испании приняла решение о его экстрадиции в США, где бизнесмена обвиняли в мошенничестве и уклонении от налогов на сумму порядка 4 миллиона долларов, за что ему грозило лишение свободы сроком до 30 лет.

Как отмечают власти Каталонии, пока все указывает на самоубийство. Смерть бизнесмена спровоцировала появление различных теорий заговора. Дело в том, что Макафи неоднократно заявлял, что никогда не пойдет на самоубийство. Он даже сделал татуировку, означающую, что он может быть только убит. На этот шаг он пошел вскоре после того, как в американской тюрьме был найден мертвым другой богач - Джеффри Эпштейн. В своих твитах Макафи обвинял официальные лица Соединенных Штатах в угрозах убить его. А во время слушаний об экстрадиции заявлял, что стал жертвой политического преследования за разоблачение коррупции в налоговом агентстве США.

Фото: EPA-EFE/Enric Fontcuberta
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В последние годы Макафи занимался криптовалютами. И обвинения в США против него были выдвинуты как раз за неуплату налогов с доходов, полученных за майнинг биткоинов, проведение консультаций и платных выступлений по этой теме. 75-летний Макафи опасался, что больше не выйдет из тюрьмы, если окажется в США. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, она хотела бы пожелать, чтобы "хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет".

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