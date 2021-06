Второго июня поезд Китай-Европа, загруженный медикаментами, оборудованием для занятия фитнесом и другими товарами, выехал из логистического парка "Чжундин" провинции Шаньси в Северном Китае и направился в столицу Франции Париж. Это первый железнодорожный грузовой маршрут, напрямую связывающий Шаньси с Францией.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в первом квартале этого года из КНР в Европу был отправлен 1941 поезд, на которые было погружено 174 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что, соответственно, на 15 и 18 процентов больше, чем за три первых месяца 2020 года. По состоянию на май общее количество грузовых поездов, курсировавших на направлении Китай - Европа, достигло 38 тысяч, ими было перевезено 3,4 миллиона TEU. Китайские товары поставлялись в 151 город в 22 европейских странах.

Десять лет назад самый первый рейс из Китая в Европу по железнодорожному коридору "Юйсиньоу" (Чунцин - Синьцзян - Европа) отправился со станции Туаньцзецунь в Чунцине в немецкий Дуйсбург. Этот маршрут открыл новую главу в истории международных железнодорожных перевозок и активизировал новые возможности для китайско-европейской торговли.

После того как Китай в 2013 году выдвинул инициативу "Один пояс, один путь", железнодорожные грузоперевозки на направлении Китай - Европа стали набирать высокую скорость. Чэнду, Чжэнчжоу, Иу, Сиань, Урумчи - все больше городов один за другим запустили поезда в Европу. Таким образом, вот уже 10 лет железнодорожное сообщение Китай - Европа, содействует взаимовыгодному сотрудничеству стран на этом маршруте.

По сравнению с другими способами доставки грузов поезда Китай - Европа имеют комплексные преимущества: безопасность, скорость, экологичность (минимальное воздействие на окружающую среду). Китайско-европейские железнодорожные экспрессы стали основным видом сухопутных перевозок. Поезда перевозят множество товаров, включая одежду, товары повседневного спроса, электроприборы, механическое оборудование, продукцию химической промышленности, пиломатериалы и целлюлозу, зерно, замороженные продукты питания, медицинское оборудование и многие другие производственные и бытовые товары.

Одним из постоянных клиентов железной дороги является Saic Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. (SFH) - китайско-итальянское совместное предприятие, которое производит дизельные двигатели и комплектующие, экспортируемые в Европу. "Вот уж не думал, что в прошлом году в условиях столь тяжелой эпидемической ситуации компания достигнет лучших показателей с момента своего основания в 2007 году!" - поделился Федерико Гайацци (Federico Gaiazzi), генеральный директор предприятия. Он также добавил, что в сравнении с морскими перевозками грузовые поезда Китай - Европа экономят более 10 дней в пути. Как сообщила британская газета Financial Times, в период пандемии на европейском рынке был большой спрос на китайские товары, но морские перевозки постоянно задерживались, а цены на них продолжали непрерывно расти, что побудило многих экспортеров перейти на безопасные, стабильные и быстрые поезда.

Во время пандемии еще отчетливее проявилась характерная черта железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа - способствовать достижению взаимной выгоды. Поезда не только непрерывно поставляли в европейские страны противоэпидемические средства, производственные и бытовые товары, в которых остро нуждалось международное сообщество, но и на обратном пути доставляли в Китай большое количество высококачественной иностранной продукции.

Китай - это не только "мировая фабрика", но и "мировой рынок" с 400 миллионами потребителей среднего класса. В городском округе Чжэнчжоу провинции Хэнань в Центральном Китае многие жители уже привыкли покупать импортную продукцию. Немецкое цельное молоко, бельгийский шоколад, французское красное вино и прочие товары пользуются здесь большой популярностью. На улицах некоторых городов Китая даже можно увидеть роскошные импортные автомобили, доставленные поездами Китай - Европа.

И сейчас, когда эпидемия все еще распространяется по миру, поезда Китай - Европа продолжают регулярно курсировать, распространяя концепцию сообщества единой судьбы человечества, призывающую страны мира к взаимопомощи, поддержке и заботе друг о друге, а также способствуя возобновлению производства и быстрому перезапуску экономики государств на маршруте. Вне сомнений, железнодорожное сообщение на направлении Китай - Европа обеспечивает мощный импульс для стабилизации глобальной производственной цепи поставок и открывает новые возможности для восстановления и развития мировой экономики.

