Козлов назвал стоимость модернизации метеостанций в Арктике

На модернизацию и ремонт 128 полярных метеостанций из 240, принадлежащих Росгидромету, в этом году правительство выделит 2,6 млрд рублей в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды". Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в выступлении на международном форуме "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для для России и мира".

"Полный апгрейд ожидается на 32-х станциях и частичное обновление на 96-ти", - уточнил Александр Козлов. На метеостанциях заменят энергетическое оборудование и системы связи, установят современные измерительные приборы. Из-за того, что оснащение пунктов наблюдение морально устаревает, точность прогнозов снижается на 4-6%, добавил министр.

Дополнительно информацию о состоянии погоды предполагается собирать непосредственно с бортов находящихся в арктических морях судов. Александр Козлов предложил судовладельцам устанавливать на теплоходах метеостанции.

"В Советское время - до начала 90-х годов - ими было оборудовано около 400 судов, сейчас всего 83", - отметил глава Минприроды.