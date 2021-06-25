Лукашенко предостерег от попыток сломать православие в Беларуси

На попытку в условиях глобального противостояния "сломать православие в Беларуси" обратил внимание Александр Лукашенко на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, сообщает пресс-служба президента.

Сославшись на обсуждение этой темы с высшими церковными иерархами, белорусский руководитель подчеркнул, что необходимо "сделать все, чтобы главное достоинство - межконфессиональный мир - сохранить в Беларуси". Он указал в этой связи на попытки извне раскачать ситуацию, как в межконфессиональных отношениях, так и в межнациональных.

"Начинают бить по межнациональным отношениям, противопоставляя поляков белорусам, белорусов - русским, евреям, татарам и так далее", - отметил он, напомнив, что в республике на протяжении долгого времени проживают верующие разных конфессий. Всегда они жили в мире и согласии, подчеркнул Лукашенко, и обращаясь к духовенству, добавил: "Мы не должны допустить, чтобы в стране, мирной, спокойной, где существуют и мирно уживаются основные, главные конфессии, были порушены наши святыни и наша вера".

Назвав Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь "святыней для верующих со всего мира", президент заверил, что в течение трех лет территорию обители и сам агрогородок приведут не просто в надлежащий вид, а превратят в "настоящую жемчужину".