Для них нет времени суток, плохой или хорошей погоды. Они постоянно на страже нашего с вами здоровья. За большой вклад в борьбу с пандемией сотни врачей, медсестер, санитарок отмечены почетными званиями, государственными наградами.

Фельдшер Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Карачаево-Черкесии Юсуф Шаев и старшая медсестра анестезиолог-реаниматолог Омской городской клинической больницы №11 Светлана Ищенко награждены медалью Луки Крымского.

Юсуф узнал об этом от корреспондента "РГ". Первая реакция: "Вы не ошибаетесь?" Признался: не понимает, почему из всех медицинских работников республики государственной наградой удостоен только он. "Я в меру сил пытаюсь добросовестно делать свое дело и помогать людям. Мы с коллегами выезжаем на самые разные вызовы, включая больных с коронавирусной инфекцией. Помогаем не только жителям Черкесска, но и отдаленных сел и аулов. Выезжаем на ДТП. В смену - 8-10 вызовов", - рассказал фельдшер Шаев.

Юсуф Шаев, фельдшер Центра медицины катастроф и скорой помощи КЧР. Фото: Из личного архива Юсуфа Шаева

Специфика работы "скорой" в горной республике известная: сложный рельеф, отдаленные села... От бригады зависит очень многое, если не все. Справиться с трудностями Юсуфу Шаеву помогает профессиональный опыт: на "скорой" он работает уже более 25 лет. Еще в феврале привился "Спутником V". Убежден: болезнь легче предупредить, чем потом, задыхаясь, хвататься руками за воздух и долго лечиться. Только вакцинация поможет организму выработать иммунный ответ и защитить себя и близких.

...Старшей медсестре анестезиологу-реаниматологу Омской городской клинической больницы №11 Светлане Ищенко с самого начала достался один из самых ответственных участков - интенсивной терапии. Разразившаяся пандемия удвоила нагрузки: здесь самые сложные пациенты. "Каждого хочется защитить и уберечь. Когда это удается, испытываешь счастье", - говорит Светлана.

Светлана Ищенко, старшая медсестра Омской городской клинической больницы №11. Фото: Минздрав Омской области

Отделение реанимации работает в ритме неотложки. На часы здесь не смотрят. За 38 лет через руки Светланы прошли тысячи тяжелейших больных. Многих удалось спасти. Светлане достаточно одного взгляда, чтобы понять, что происходит с больным, о чем думают врачи. "Я не только сердцем, затылком их всех чувствую", - признается она. Коллеги называют старшую медсестру "правой рукой", пациенты - "ангелом-хранителем". Сейчас под ее присмотром два десятка зараженных ковидом людей. Они моложе тех, что были год назад. А болезнь протекает тяжелее. Аппарат ИВЛ становится все более востребован. Но выздоравливают чаще.

"Это заслуга всей нашей команды. Меня окружают не только профессионалы, но и добрые, отзывчивые люди. Настоящие друзья, - говорит Светлана Ищенко. - Работать в таком коллективе - дорогого стоит". Об этом свидетельствует и наградной президентский список: ордена Пирогова удостоены еще два сотрудника Омской горбольницы №11: главный врач Анна Лисичкина и заведующая отделением Людмила Зенкова.

..."Друзья звонят, поздравляют. Но я не амбициозен, и моя самооценка от этого не поменялась, и визитки с новым званием заказывать не буду. Скажу прописную истину: не звание главное, не награды, а готовность и умение помочь пациентам. И любовь к ним" - так начался наш разговор с Сергеем Новиковым, заведующим отделением радиотерапии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, которому присвоено звание Заслуженного врача РФ.

Сергей Новиков, заведующий отделением радиотерапии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург. Фото: НМИЦ онкологии имени Петрова

Радиотерапевт рассказал, что и в пандемию не прекращалась разработка новых методов лечения онкозаболеваний. Недавно в НМИЦ запущен новый протокол лечения рака молочной железы без применения хирургических методов. То есть лечат без операции: вместо традиционного сочетания: химия - операция- лучевая, остается химия - лучевая. По предложенной методике пролечен десяток пациенток.

Сергей Николаевич считает, что пандемия в чем-то подстегнула медицинские разработки. Например, работа под постоянной угрозой закрытия отделений из-за коронавируса привела к тому, что научились проводить лучевое лечение в более сжатые сроки, с меньшим числом процедур, но с сохранением эффективности. За счет повышения точечности облучения.

"В пандемию тяжело работать, - говорит доктор Новиков. - Онкобольные во время лечения ослаблены, чаще и тяжелее болеют COVID-19. Но уровень оказания онкопомощи в Петербурге сейчас практически не уступает западному".