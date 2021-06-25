МИД заявил о системных проблемах ЕС по стратегии отношений с Россией

Принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой внятной стратегии по выстраиванию отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости