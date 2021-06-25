МИД заявил о системных проблемах ЕС по стратегии отношений с Россией

По ее словам, дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что "общий знаменатель" по отношению к России продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами. При этом ЕС фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей.
"В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу". В очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 году "принципы Могерини", замыкающие будущее отношений Россия-ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом", - цитируют РИА Новости Захарову.
Накануне лидеры Европейского союза предложили Еврокомиссии представить варианты мер в ответ на возможные действия России, которые предусматривают и экономические санкции.
В этой связи Захарова отметила, что российская сторона подтверждает готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС. Однако он не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более - угрозами односторонних и противоправных санкций, на которые неотвратимо последует соразмерный ответ.