МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" проводят учения в Средиземном море

Самолеты МиГ-31К, которые имеют возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря.
В Минобороны отметили, что МиГ-31К впервые прибыли на аэродром Хмеймим. Это стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, в военном ведомстве уточнили, что над Средиземным морем учебные полеты также провели дальние бомбардировщики Ту-22М3.
В маневрах, начавшихся в Сирии, принимают участие пять кораблей ВМФ России. Это ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".
Авиация на учениях представлена противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38. Также задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты МиГ-31К.