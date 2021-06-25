Минобрнауки: Вузы вправе вселять в общежития только привитых студентов

Российские вузы имеют право требовать от вселяющихся в общежитие студентов предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, заявили в Минобрнауки, комментируя информацию о решении Финансового университета при правительстве России требовать такие документы от учащихся.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - передает ТАСС комментарий пресс-службы министерства.

В ведомстве также напомнили о необходимости создания вузами "необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников"

Напомним, что ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам столицы начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. А для остальных учащихся рекомендовано организовать онлайн-занятия.