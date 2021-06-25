Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на лечение пациентов с COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о направлении 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
"Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования. Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств", - заявил глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться непростой, подчеркнул Мишустин. "Инфекция распространяется, растет число заболевших. Это создает дополнительную нагрузку на врачей и весь персонал больниц и поликлиник. Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам", - подчеркнул он.