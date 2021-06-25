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25.06.2021 14:08
Рубрика: Власть

Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на лечение пациентов с COVID

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о направлении 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
Фото: AFP/Narinder NANU
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"Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования. Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств", - заявил глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться непростой, подчеркнул Мишустин. "Инфекция распространяется, растет число заболевших. Это создает дополнительную нагрузку на врачей и весь персонал больниц и поликлиник. Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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