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25.06.2021 10:31
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил порядок взаимодействия ведомств при оказании госуслуг

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок взаимодействия ведомств при оказании госуслуг. Правила начнут действовать с 1 января 2022 года. Положения документа распространяются на федеральные, региональные и местные органы власти, внебюджетные фонды и многофункциональные центры.

Правилами предусмотрено, что обработка запроса, полученного из другого ведомства, не должна превышать 48 часов. Если электронное взаимодействие госорганов невозможно, допускается обмен документами на бумажных носителях.

Обновленный портал госусуслуг заработает до конца 2021 года

Межведомственное взаимодействие в режиме реального времени - например, при автоматическом получении сведений из баз данных - должно происходить еще быстрее. Ответ на запрос госоргана должен поступать в течение двух секунд.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Государственные интернет-услуги

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