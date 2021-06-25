Мишустин утвердил порядок взаимодействия ведомств при оказании госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок взаимодействия ведомств при оказании госуслуг. Правила начнут действовать с 1 января 2022 года. Положения документа распространяются на федеральные, региональные и местные органы власти, внебюджетные фонды и многофункциональные центры.

Правилами предусмотрено, что обработка запроса, полученного из другого ведомства, не должна превышать 48 часов. Если электронное взаимодействие госорганов невозможно, допускается обмен документами на бумажных носителях.

Межведомственное взаимодействие в режиме реального времени - например, при автоматическом получении сведений из баз данных - должно происходить еще быстрее. Ответ на запрос госоргана должен поступать в течение двух секунд.