Мишустин утвердил введение временных экспортных пошлин на металлы

Пошлины будут состоять из базовой ставки - 15 процентов - и специфической части. Величина последней зависит от вида цветного металла или степени переработки в черной металлургии. Спецпошлина для меди составит не менее 1226 долларов за тонну, для никеля - 2321 доллар, для алюминия - 254 доллара.

Для окатышей размер пошлины будет не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры - не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки - не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее 150 долларов.

Пошлины задействуют в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. До конца года правительство намерено разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.