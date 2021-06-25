На ЦИПР-2021 эксперты определили шаги для увеличения экспорта российских креативных продуктов

Программа третьего дня конференции ЦИПР была посвящена стыку креативных индустрий и цифровых технологий, развитию технологической составляющей социальной и культурной сфер общества. Ключевым мероприятием стала панельная дискуссия "Креативная экономика", в рамках которой выступили директор по коммуникациям Газпром-медиа София Квашилава, основатель DISARTIVE Ольга Дворецкая, художник-каллиграф Покрас Лампас, директор по контенту Okko Макар Кожухов, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Комитета по туризму города Москвы Мария Киселева, сооснователь и креативный директор бюро Pitch Борис Кислицин, креативный директор Sila Sveta Александр Ус. Модератором обсуждения выступила учредитель ЦИПР. Модератором выступила CEO международного телеканала RTVI Ольга Пивень.

Вклад креативной экономики в ВВП России на данный момент составляет менее 3%, однако необходимость развития креативных индустрий очевидна - креативная экономика важная часть развития несырьевого экспорта России, эффективный инструмент мягкой силы во внешней политике. Кроме того, креативная экономика - это возможность для распространения культурного кода России далеко ее за пределами, с помощью, в том числе, музыки, кинематографа, литературы. На пути развития креативной экономики в России существует ряд препятствий - от отсутствующего законодательства для креативной экономики до сокращения популярности изучения русского языка как иностранного и отсутствующей единой системы продвижения национальной культуры.

В рамках панельной дискуссии "Креативная экономика" участники обсудили, какие шаги должны совершать производители продукта креативных индустрий, чтобы быть продаваемыми и прибыльными на мировой арене, как повысить объем экспорта российских культурных товаров в другие страны, какие систематические меры поддержки нужно проработать на уровне законодательства, чтобы облегчить выход креативных продуктов на мировые рынки.

Соучредитель ЦИПР и CEO RTVI Ольга Пивень подчеркнула высокие темпы роста креативной экономики: "Сначала действительно никто не понимал, что такое цифровая экономика. Было огромное количество мероприятий, и мы видим сейчас, что это стало не отраслью, а метакатегорией, которая пронизывает, наверное, все сферы нашей сегодняшней жизни. Во всех крупных компаниях, в регионах, в федеральных органах исполнительной власти - везде уже есть так называемый CDTO. Это руководители, которые отвечают за цифровую трансформацию. И вот сейчас это тренд последнего года-полутора, мы говорим про креативную экономику. Креативная экономика становится такой же постоянной темой повестки, как и в свое время цифровая экономика".

Соучредитель ЦИПР и CEO RTVI Ольга Пивень: Креативная экономика становится такой же постоянной темой повестки, как и в свое время цифровая экономика". Фото: Департамент внешних коммуникаций "МаксимаТелеком"

Представитель крупнейшей медиакомпании в России и Восточной Европе, директор по коммуникациям Газпром-Медиа София Квашилава поделилась стратегией цифровой трансформации компании: "Наша стратегия нацелена на развитие всех типов цифровых продуктов, чтобы дотянуться до любого человека в любой момент времени, будь это медиапотребление, будь это цифровые продукты для рекламы. Основная цель - это максимально эффективно использовать время и достучаться до каждого человека. При этом, не забывая о глобализации, не забывая о том, что на сегодняшний момент существуют инструменты и технический прогресс, который даёт нам возможность дотянуться до человека в любом уголке мира. Мы делаем упор и акцент на цифровые продукты, которые позволят нам эффективно коммуницировать с аудиторией".

Директор по контентной стратегии Okko Макар Кожухов рассказал о возможностях, которые предоставляет компании оригинальный контент: "Создание оригинального контента развязывает руки в позиции правильного продвижения, поиска своей аудитории и использование контента. На данный момент мы уже запустили 13 оригинальных проектов, до конца года будет запущено еще 5 проектов. Важно сказать, что мы запустили телевизионные каналы, которых не было в Okko. Мы стараемся быть сервисом 360 градусов, где любой человек может найти, чем ему заняться и как ему провести досуг".

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас рассказал о том, какую роль в его творчестве играет цифровое искусство: "Цифровая история - это новый инструмент, то есть я его воспринимаю как возможность создавать те вещи, которые я не мог создать руками. Чем интересен Digital: там можно моделировать очень много новых ситуаций и создавать тот контент, который я физически не могу реализовать, то есть получается некое дополнение".

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас: Цифровая история - это новый инструмент, то есть я его воспринимаю как возможность создавать те вещи, которые я не мог создать руками. Фото: Департамент внешних коммуникаций "МаксимаТелеком"

Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, рассказал как меняются культурные институции, чтобы оставаться актуальными: "Для традиционного музея цифровизация - это средство доступа к своему контенту, это путь, а не его цель. Все музеи будут создавать свои цифровые двойники, с помощью которых в любой момент времени из любой точки мира можно будет оказаться в музее. Плюс этого явления в том, что музей становится доступен всегда. Минус состоит в том, что спустя поколение или через поколение мы потеряем разницу между реальным предметом и его цифровой копией. Это приведет к тому, что самого музея как такового не будет, он будет в специальном хранилище, а цифровая копия будет доступна. Позиция искусствоведа и само посещение музея станет элитарным. Цифровизация идет в музеях очень активными темпами и сейчас музеям важно определить, что из всего цифрового контента сохранять и что несет действительную ценность".

Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа:: Все музеи будут создавать свои цифровые двойники, с помощью которых в любой момент времени из любой точки мира можно будет оказаться в музее. Фото: Департамент внешних коммуникаций "МаксимаТелеком"

Основатель первой в России международной оффлайн выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий Disartive Ольга Дворецкая о революции монетизации цифрового искусства: "Есть важный вопрос - что будет ценным, а что нет. Поэтому Disartive продвигает направление высококачественного искусства на больших экранах. Мы разместили работы как молодых, так и опытных цифровых художников. Важно дать возможность каждому проявить себя. Сейчас мы наблюдаем исторический момент, когда молодые авторы, пропитавшись духом и стилем опытных художников, довольно быстро развиваются и формируют глубокий и интересный контент. NFT дал доступ молодым художникам к зарубежным и российским коллекционерам, за счет чего они развивают российскую экономику".

Основатель первой в России международной оффлайн выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий Disartive Ольга Дворецкая: Сейчас мы наблюдаем исторический момент, когда молодые авторы, пропитавшись духом и стилем опытных художников, довольно быстро развиваются и формируют глубокий и интересный контент. Фото: Департамент внешних коммуникаций "МаксимаТелеком"

Креативный директор Sila Sveta Александр Ус поделился опытом выхода компании на международный рынок: "В нашем успехе на международном уровне сыграли ряд факторов. В целом наше направление оказалось новым для всего мира, поэтому мы были на одном уровне с нашими западными коллегами. Также мы активно использовали социальные сети для продвижения: выкладывали наши работы в Instagram, Facebook. Еще один важный момент, это то, что визуальный язык универсален для всех и красивая картинка красива везде. Мне кажется, российский креатив очень силен и я очень верю в наши команды. Наш культурный код довольно богатый, что позволяет нам создавать уникальный контент. Сейчас цифровой контент находится на стыке программирования и художественной школы, это гибрид. Из-за наличия сильной школы мы во многом лидируем".

Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Комитета по туризму города Москвы Мария Киселева рассказала о значении туризма в креативной экономике: "Очень важно, что в рамках конференции цифровой экономики есть отдельная сессия, посвященная креативной экономике. Туризм как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, прогресса, как раз является той самой креативной экономикой, экономикой впечатлений. Туризм одна из немногих отраслей экономики, которая экспортирует продукт нашего культурного кода".

Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Комитета по туризму города Москвы Мария Киселева рассказала о значении туризма в креативной экономике.

Сооснователь и креативный директор бюро Pitch Борис Кислицин поделился опытом реализации проектов по благоустройству территорий: "Несколько лет назад мы приняли участие в программе реактивации Красноярска, в рамках которой мы создали первое постоянное светомузыкальное шоу. Появилась история, которой гордились местные жители, это позволило привлечь туристический поток. Важно отметить, что креативные индустрии могут радикально менять среду вокруг. Еще одним примером такой трансформации является Выкса. Это был моногород, из которого многие хотели уехать. Благодаря арт-фестивалю, большой культурной программе удалось перезапустить целый город и прилегающие к нему территории. Креативная экономика - это драйвер развития, который может подтягивать другие отрасли и менять жизнь людей к лучшему".

Сооснователь и креативный директор бюро Pitch Борис Кислицин: Важно отметить, что креативные индустрии могут радикально менять среду вокруг. Фото: Департамент внешних коммуникаций "МаксимаТелеком"

На площадке ЦИПР также прошла первая и единственная в России международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий состоится Disartive. Тема ярмарки - новая цифровая экономика NFT, DeFi и искусство. В мероприятии приняли участие более 50-ти уже известных и успешных художников нового поколения, среди которых Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин, Brickspacer, Эдуард Михайлов.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическими партнерами ЦИПР являются госкорпорация Ростех, холдинг "Росэлектроника", госкорпорация Росатом, департамент информационных технологий города Москвы, организация "Цифровая экономика". Мероприятие традиционно проходит при поддержке администрации президента РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства экономического развития РФ, аналитического центра при правительстве Российской Федерации и правительства Нижегородской области.

ВИП-партнеры: ПАО "Ростелеком", МаксимаТелеком, ПАО "Россети". Официальные партнеры: ОАО "РЖД", ПАО "Промсвязьбанк", венчурный фонд VEB Ventures, Group-IB, ПАО "Мегафон", Sitronics Group, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, ФБУ "Нижегородский ЦСМ", Сбер, НПО КРИСТА, Intel, МТС. Официальный банк Конференции - АО "Россельхозбанк". Партнеры конференции: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", "Открытая мобильная платформа", компания БФТ, РосСХД, 3LOGIC GROUP.АО, АНО Цифровая Диагностика и технология "АЙРИМ", "НПП "Исток" им. Шокина", OCS. Партнеры панельной дискуссии: "Газпром нефть", iHerb, АРПП "Отечественный софт", Цифровой туристический сервис RUSSPASS. Бизнес-партнер: компания "Рош", 1С. Экспоненты: АО "Почта России", "РЕД СОФТ", Huawei, СОНЕТ, DEAC, "Яхонт", Лаборатории информационных технологий, Центр "Моспром".