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25.06.2021 11:29
Рубрика: Общество

В Израиле обнаружен ранее неизвестный вид людей

Текст: Алена Ларина

Во время исследований окаменелостей со стоянки Нешер Рамла в Израиле обнаружены кости, принадлежащие ранее неизвестному виду людей. Ученые предположили, что это промежуточный вид Homo Nesher Ramla, который мог заселять Юго-Западную Азию в период между 420 и 120 тысячами лет назад.

Фото: Kyoto University
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Исследователи, это Исраэль Гершкович из Тель-Авивского университета совместно с учеными из девяти стран, как сообщает Science, нашли на Нешер Рамле около 80 тысяч каменных артефактов, которые относятся к средней фазе левантийского мустье, но отличаются от похожих находок высоким уровнем стандартизации.

Обнаружена большая коллекция костей животных, следы от использования огня. Ученых удивила символическая гравировка на одной из костей, которая, по их мнению, - древнейшая в своем роде. В самом нижнем археологическом слое были найдены человеческие кости, в том числе почти целая нижняя челюсть. Скорее всего, останки принадлежали человеку, жившему около 140 - 120 тысяч лет назад. Его архаичный низкий свод черепа типичен для людей среднего плейстоцена и существенно отличается от ранних и современных Homo sapiens.

Совокупные данные указывают на уникальное сочетание архаических и неандертальских черт, что подтверждает существование местной левантийской популяции людей в конце среднего плейстоцена. Кости принадлежат прямоходящему человеку, африканскому или европейскому среднего плейстоцена или неандертальцу.

Находки "классических" неандертальцев относятся ко времени не ранее 70 тысяч лет назад. Обнаруженные окаменелости закрывают пробел в археологической летописи. Они могут относиться к популяции среднеплейстоценовых Homo Юго-Западной Азии, появившейся в регионе около 420 тысяч лет назад и сохранявшейся до 140 - 120 тысяч лет. Ученые назвали их как Homo Nesher Ramla.

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