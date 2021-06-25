Нурсултан Назарбаев привился вакциной "Спутник V"

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", сообщила пресс-служба.

После вакцинации Назарбаев обратился к гражданам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно прививаться. По его словам, в настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трех миллионов человек. "Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - пожелал Назарбаев.

Для вакцинации в Казахстане доступны четыре вакцины - российская "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенный в ОАЭ, препарат Hayat-Vax китайской компании Sinopharm и CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.