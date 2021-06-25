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25.06.2021 15:57
Рубрика: В мире

Нурсултан Назарбаев привился вакциной "Спутник V"

Текст: Александр Саможнев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе", сообщила пресс-служба.

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После вакцинации Назарбаев обратился к гражданам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно прививаться. По его словам, в настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трех миллионов человек. "Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - пожелал Назарбаев.

Для вакцинации в Казахстане доступны четыре вакцины - российская "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенный в ОАЭ, препарат Hayat-Vax китайской компании Sinopharm и CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd.

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