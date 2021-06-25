Одобрен законопроект об изменении Конституции Беларуси

Проведение выборов депутатов белорусского парламента и местных Советов депутатов в единый день голосования, позволит, полагает премьер РБ Роман Головченко, "сделать политическую систему страны более стабильной и отвечающей современным реалиям и запросам общества".

Решение о корректировке Основного закона страны в части проведения выборов содержится в законопроекте "Об изменении Конституции Республики Беларусь", который был одобрен 25 июня на заседании верхней палаты Национального собрания, сообщает БЕЛТА.

"Этот документ предусматривает также и продление каденции местных Советов депутатов 28-го созыва. "Такое предложение обрело конкретные юридические формулировки в результате общенационального сбора инициатив по изменению Конституции", - заявил глава правительства.

Данная инициатива, уточнил он, прошла экспертную оценку Конституционной комиссии, поддержана Национальным собранием и по его ходатайству внесена главой государства в парламент. В этом контексте премьер отметил активную позицию сограждан, их неравнодушие к политическому будущему страны. "И нет сомнений, что подобная инициатива, исходящая от людей, будет служить на благо Беларуси", - отметил премьер.

Напомнив, что концепция единых дней голосования существует в избирательном законодательстве многих государств мира, Головченко дал понять, что положения данного законопроекта направлены и на установление дополнительных преимуществ. В том числе, появится и явный потенциал для экономии бюджетных средств.

И хотя глава правительства не исключает, что на первых этапах введения единого дня голосования может возникнуть дополнительная нагрузка на избирательные комиссии, он выразил уверенность, что "нововведение обладает и неоспоримыми преимуществами, реализация которых позволит сделать политическую систему страны более стабильной".

В этот же день сенаторы дали "зеленый свет" и законопроекту "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Этот документ, пояснил председатель комиссии верхней палаты парламента Сергей Рачков, "имеет исключительную значимость для обеспечения национальной безопасности и стабильности нашего государства в контексте нарастающего процесса разрушения коллективным Западом международного права, новых глобальных и региональных вызовов и угроз".