Около 60% квартир в новостройках уже проданы

В России продано уже 60% жилья в строящихся многоквартирных домах, где девелоперами открыты продажи, сообщает ДОМ.РФ.

Общая площадь проектов с открытыми продажами, по данным наш.дом.рф, составляет 74 млн кв. м. Из этого объема на 25 июня уже продано 43,9 млн кв. м. Сумма привлеченных в строительство средств превысила 4,3 трлн рублей.

"Мы видим, что россияне активно решают жилищный вопрос, в том числе вкладывая средства в покупку строящихся квартир. Этому способствуют и низкие рыночные ставки по ипотеке, и масштабная программа льготной ипотеки на новостройки. Средневзвешенная ставка предложения по программе сейчас - всего 5,6%. Только с начала года в рамках данной меры продано свыше 9 млн кв. м жилья в новостройках", - рассказал замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

По его словам, высокий уровень реализации строящегося жилья повышает финансовую устойчивость застройщиков и позволяет им наращивать объемы строительства. С августа 2020 года по май 2021-го российские девелоперы запустили 30,9 млн кв. м нового жилья в новостройках, что на 64% больше, чем за сопоставимый период 2019-2020 годов. В результате общий объем многоквартирного строительства вырос по сравнению с началом года на 2,9 млн кв. м и почти достиг 97 млн кв. м.

Положительной динамике портфеля долевого строительства и укреплению спроса на новостройки будет способствовать продление ещё на один год программы льготной ипотеки, считают в ДОМ.РФ.