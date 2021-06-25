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Пароли россиян оказались в открытом доступе в интернете

Текст:   Антон Благовещенский
25.06.2021,  
11:57
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Информация о логинах и паролях более чем миллиона российских пользователей интернета оказались в открытом доступе в Сети.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании Bi.Zone. В общей сложности потенциальным жертвами могут стать 1,2 миллиона человек - именно столько контактов найдено в базе, доступной всем.

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Эксперты отмечают, что информация о личных данных доступна не в даркнете, а в общедоступном сегменте Сети, причем бесплатно. Опасность утечки заключается еще и в том, что многие пользователи используют одну и ту же связку логин-пароль для входа в аккаунты на разных сайтах, и хакеры могут взломать все учетные записи.

Напомним, что в Сети есть несколько сайтов, где можно проверить, был ли украден пароль. Один из них - Have I Peen Pwned.

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