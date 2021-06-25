Партия "Зеленая альтернатива" провела предвыборный съезд

Партия "Зеленая альтернатива" провела в Москве съезд, который был посвящен выдвижению кандидатов в депутаты на сентябрьские выборы разных уровней.

Как уточнили в партии, в Москву приехали однопартийцы из 47 регионов страны. Кандидатов определяли для выборов в органы исполнительной, законодательной и представительной власти регионального и федерального уровней. В партийной пресс-службе сообщили, что представят информацию об общефедеральной части списка своих кандидатов и других результатах съезда 29 июня.

"Мы, политическая партия "Зеленая Альтернатива", видим нашу задачу в охране природы России и продвижении экологических ценностей во всех сферах жизни, власти и общества", - назвал главную мысль предвыборной программы лидер партии Руслан Хвостов.

Цели партии и ее программы - борьба с экологическими угрозами, контроль за соблюдением природоохранного законодательства, принятие экологических законодательных актов, продвижение и укрепление экологических образовательных программ, распространение экологической культуры.

Отметим, что "Зеленая альтернатива" получила регистрацию в 2020 году и уже в том же году провела по одному депутату в госсовет Коми и заксобрание Челябинской области. Таким образом у нее появилась возможность не собирать подписи для выборов в Госдуму.

Хвостов ранее сообщал прессе о цели партии набрать в ходе думской кампании не менее трех процентов голосов, чтобы получить госфинансирование. Ставку партийцы собирались делать на регионы, где сложилась наиболее неблагоприятная экологическая ситуация, среди которых - Красноярский край, Челябинская, Московская и Ленинградская области, а также Башкирия.