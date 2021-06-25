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25 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)

Информация Минюста России

Опубликован 25 июня 2021 г.

Информация Минюста России

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 41, пунктом 3 статьи 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях", статьей 21 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" произведена государственная регистрация Политической партии "ЗА ПРАВДУ", ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 9 июня 2021 г. за ГРН 2217704832717.