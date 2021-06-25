Пелоси сообщила о создании спецкомитета по расследованию штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила в четверг о создании специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января. По ее словам, новый комитет установит факты и причины атаки, а также "выпустит рекомендации по предотвращению будущих нападений". Как отмечает новостной портал Axios, пока неясно, будут ли республиканцы иметь в комитете равные полномочия с демократами.

Ранее сенаторы из числа республиканцев заблокировали 28 мая прохождение законопроекта о формировании двухпартийной независимой комиссии по расследованию обстоятельств вторжения в Капитолий. За проект было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка минимум 60 сенаторов, пишет ТАСС.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В планах прокуратуры - добиваться автоматического возмещения понесенных убытков от каждого нарушителя по делу о штурме.

По данным минюста США, с начала следствия арестованы уже 500 человек. "В том числе был арестован сотый обвиняемый в нападении на сотрудника федеральных правоохранительных органов", - сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд. Он пообещал продолжать привлекать к ответственности участников беспорядков 6 января.