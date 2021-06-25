Редкие золотые монеты периода "Черной смерти" найдены в Англии

В Великобритании археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел крайне редкие золотые монеты, которые датируются серединой XIV века. Это был тот период времени, когда в Англии бушевала эпидемия чумы, вошедшая в историю под названием "Черная смерть".

Как сообщает Live Science, две золотые монеты были найдены еще в октябре 2019 года недалеко от города Рипхэм в графстве Норфолк. Однако только сейчас археологи завершили их оценку.

Находки исследовались со всеми мерами предосторожности, ведь они относятся к трагическому периоду в истории Англии. Монеты были выпущены в 1344 году, а в конце 1340-х годов в Англию пришла эпидемия чумы - "Черная смерть". Она убила не менее трети населения.

Словом, только сейчас монеты официально признаны сокровищем - такой статус в Великобритании присваивается тем находкам, которые, по мнению экспертов, имеют историческую или археологическую ценность.

Обе монеты оказались согнуты пополам, но в остальном они находятся в хорошем состоянии. Эксперты обнаружили лишь небольшие потертости. Поскольку монеты много веков пролежали в земле, эти потертости, вероятно, могут быть связаны с сельскохозяйственной деятельностью, которая велась в этом районе.

Эксперты также установили, что найденные монеты являются так называемыми "леопардами". Такие монеты чеканил король Эдуард III (1327 - 1377 гг.). "Леопард" весил 2,37 грамма и был изготовлен почти из чистого золота - доля этого металла в сплаве составляла 96 процентов. "Леопардами" их называли потому, что на аверсе изображался леопард с геральдическим щитом, а на реверсе - крест и по леопарду в каждой четверти.

После норманнского завоевания в XI веке в Англии использовались только серебряные монеты. Только при Эдуарде III было решено повторно ввести в обращение золотые монеты. В новой денежной системе использовались флорины (двойные "леопарды") и полуфлорины ("леопарды" и шлемы).

Однако новые деньги Эдуарда III не прижились в народе, поскольку их номинал был слишком высоким. Например, тот, кто владел двумя найденными монетами, явно был богачом. Их стоимость была эквивалентна современной сумме в 16 700 долларов США.

Найденные монеты действительно являются большой редкостью, ведь "леопарды" чеканились в небольшой период с января по июль 1344 года. Поэтому их сохранилось очень мало. С июля 1344 года Эдуард III ввел новые золотые монеты, которые выпускались по 1351 год. Но они стали еще более провальным экспериментом, так как весили почти 7,7 грамма, то есть были гораздо тяжелее "леопардов".