Москва сожалеет об отсутствии консенсуса между европейскими странами относительно встречи в верхах Россия-ЕС, при этом президент Владимир Путин по-прежнему заинтересован в налаживании рабочих отношений с Брюсселем. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера России Дмитрий Песков.

Накануне вопрос обсуждался на саммите ЕС. "Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", - рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как оценивают эти новости в Кремле, Дмитрий Песков сказал: "С сожалением". Он добавил, что Владимир Путин заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем. По-прежнему актуальна и "концептуальная позиция президента Путина в том, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави". Представитель Кремля напомнил, что российский лидер в недавней статье, приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны "послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления атмосферы диалога".

Песков также отметил, что против диалога выступают в основном "младоевропейцы", которые как раз и высказывают больше всего претензий к России. "Еще раз повторяю - мы сожалеем в этой связи", - заключил он.