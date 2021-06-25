Песков намерен привиться вакциной "Спутник Лайт"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков планирует вакцинироваться от коронавируса однофазовым препаратом "Спутник Лайт". Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

Песков уточнил, что до сих пор не делал прививку, поскольку после перенесенного в прошлом году заболевания у него сохраняется очень высокий титр антител и т-клеточный иммунитет.

"Но вы видите, что у нас новые рекомендации, они пришли только на этой неделе от врачей о том, что даже с высокими антителами лучше прививаться. Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой будет просто логистически проще жить и работать, я, наверное, в ближайшие недели планирую сделать "Спутник Лайт", однофазовый", - рассказал представитель Кремля.