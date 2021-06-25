Песков не стал прогнозировать сроки снятия ковидных ограничений

Прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса сейчас может оказаться неточным, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу.

"Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными", - сказал он и добавил, что ограничения "действуют и будут действовать на период пандемии". "Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще, на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить", - заявил Песков. И добавил, что "нужно привыкать жить в тех условиях, которые предлагает нам жизнь".