Песков: В ближайшие дни дефицит вакцины от COVID-19 будет компенсирован

Дефицит вакцин от коронавируса в регионах - временное явление, скоро он будет ликвидирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы", - сказал он. Сам дефицит он объясняет ростом спроса на вакцины. Теперь производители должны ускорить работу по всей цепочке производства и транспортировки препаратов.

Песков отметил, что система закупок и поставок "достаточно гибкая", но сама вакцина требует особых условий хранения. "В больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно", - считает он.