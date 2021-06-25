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25.06.2021 13:19
Рубрика: Власть

Песков: В ближайшие дни дефицит вакцины от COVID-19 будет компенсирован

Текст: Галина Мисливская

Дефицит вакцин от коронавируса в регионах - временное явление, скоро он будет ликвидирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы", - сказал он. Сам дефицит он объясняет ростом спроса на вакцины. Теперь производители должны ускорить работу по всей цепочке производства и транспортировки препаратов.

Песков отметил, что система закупок и поставок "достаточно гибкая", но сама вакцина требует особых условий хранения. "В больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно", - считает он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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