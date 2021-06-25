Россия вышла на 8 место в мире по прослушиванию аудиокниг для подростков

Российские тинейджеры вывели страну на 8 место в мире по прослушиванию аудиокниг в жанре подростковой литературы - Teens& Young Adult - среди 20 стран присутствия Storytel. Впереди нас Швеция, Дания, Нидерланды, Норвегия и Финляндия.

В топ-5 подростковых аудиокниг русскоязычных авторов попали сразу три произведения Анны Джейн, автора романов о любви и дружбе. Первое место - "Восхитительная ведьма", второе - #ненавистьлюбовь" и четвертое - "Влюбленная ведьма". Третью строчку буквально вырвала Наталья Щерба со своей книгой про подростков, тайны, Луну, звезды и дружбу "Лунастры. Прыжок над звездами". А замыкает пятерку приключенческое фэнтези про девочку Дару с необычными способностями - "Лабрис" Глеба Кащеева.

Среди зарубежных авторов неизменным уважением среди подростков пользуется автор бестселлеров "Вторая жизнь Уве", "Здесь была Бритт-Мари" и "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения" Фредерик Бакман. Его книга "Медвежий угол" - лидер по количеству прослушиваний. Следующие две строчки заняла американская писательница Ли Бардуго. Ее произведения в стиле фэнтези "Шестерка воронов" и "Продажное королевство", наполненные опасными приключениями, жуткими монстрами и древней магией, все больше завоевывают подростковую аудиторию и в мире, и в России. Молодая, но уже довольно известная немецкая писательница Анна Беннинг со своим захватывающим фантастическим произведением о постапокалиптическом мире и суперспособностях людей "Вихрь. День, когда разорвался мир" - на четвертой строчке. Наконец, пятое место за Сьюзен Коллинз и ее популярнейшей подростковой антиутопией "Голодные игры".

Самым же популярным писателем у отечественной подростковой аудитории стал Евгений Гаглоев, работающий в жанре подростковой фантастики, мистического детектива и фэнтези. Следом за ним идут Фредерик Бакман, Наталья Щерба, Анна Джейн и Ли Бардуго. Так же в топ-10 вошли Екатерина Соболь, Евгения Кретова, Дмитрий Емец, Елена Булганова и Фред Адра.