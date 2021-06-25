Попова: Обязательная вакцинация будет расширена еще на восемь регионов

С понедельника обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп и групп риска будет расширена еще на восемь регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мера эта эффективная, и сегодняшние ограничительные меры, которые вводят Москва и Московская область, я бы тоже хотела оценить как высоко эффективные и очень своевременные", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Обязательная вакцинация в зависимости от эпидемиологической ситуации уже действует в десяти субъектах Федерации.