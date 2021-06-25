23 марта 2013 года, в рамках своего первого зарубежного визита в Россию после вступления в должность, Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на трибуне МГИМО впервые выдвинул концепцию Сообщества единой судьбы, выраженную в весьма поэтичной фразе: "Во мне часть тебя, а в тебе часть меня". Впоследствии концепция получила толкование и совершенствование на многих международных мероприятиях, глубоко укоренилась в сознании людей и не раз находила отражение в документах ООН, ШОС и других международных организаций, все более превращаясь во всемирный консенсус.

Сообщество единой судьбы человечества - это основной посыл идей Си Цзиньпина о дипломатии. В условиях небывалых за столетие перемен и пандемии века резко возрастают нестабильность и неопределенность. Глобальная экономика, показывая слабый рост, находится на грани финансового кризиса. Разрыв в уровнях развития все еще увеличивается, продолжают лихорадить и региональные конфликты. Бросает тень на международную обстановку никуда не исчезающее мышление холодной войны, нарастают такие нетрадиционные угрозы безопасности, как терроризм, миграционный кризис, серьезные инфекционные заболевания и изменение климата. Ни одна страна не сможет в одиночку справиться с новыми вызовами и угрозами, тогда как политика силы и односторонний подход только усугубляют кризисные явления. Лишь в построении Сообщества единой судьбы человечества ради взаимного выигрыша и совместного пользования заключается безальтернативное решение накопившихся проблем.

Концепция Сообщества единой судьбы человечества, содержащая в себе прекрасное видение китайской традиционной культуры: "Мир принадлежит всем" и "Единство всего мира", направлена на создание мира, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность, общее процветание, открытость и инклюзивность, чистая и прекрасная природа. Концепция созвучна с общечеловеческими ценностями, как мир, развитие, беспристрастность и справедливость, демократия и свобода, указывает правильное направление мирового развития.

Сущностью Сообщества единой судьбы человечества является равенство. Важно продвигать равенство всех стран в правах, возможностях, а также перед правилами. Ни у одной страны нет полномочий полностью управлять международными делами, распоряжаться судьбами других стран и монополизировать преимущества в области развития.

Основополагающим принципом Сообщества единой судьбы человечества является взаимный выигрыш. Только следуя исторической тенденции мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества, можно будет действительно объединить народы всех стран. Нужно неуклонно развивать глобальную экономику открытого типа, всем странам следует рассматривать собственные интересы на более широком уровне и отказаться от эксклюзивной конкуренции в духе причинения вреда другим ради собственной выгоды.

Основным требованием Сообщества единой судьбы человечества является претворение в жизнь подлинного мультилатерализма. Многополярность мира, демократизация международных отношений - это неудержимое веяние эпохи. В нынешней ситуации мировое сообщество как никогда нуждается в укреплении сплоченности и сотрудничества, в сохранении роли ООН как центричной международной системы и миропорядке на основе международного права, в реформировании и улучшении системы глобального управления, в противостоянии политике силы и нелегитимным односторонним санкциям, в противодействии вмешательству во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека.

Стратегическое сотрудничество Китая и России является важной опорой для создания Сообщества единой судьбы человечества. Межгосударственные отношения нового типа, выстраиваемые между нашими странами на основе неприсоединения, неконфронтационности и ненаправленности против третьей стороны, абсолютно свободны от любых идеологических или геополитических ограничителей, тем самым служат эталоном отношений между крупными и соседскими странами. Китай и Россия, придерживаясь договоренностей о взаимной поддержке в 4 основных сферах, сообща защищают коренные интересы двух стран, активно продвигают идеи многополярного мира и демократизацию международных отношений. Динамичное взаимодействие в сопряжении инициативы "Один пояс и один путь" и ЕАЭС, а также в ее параллельном продвижении с Большим евразийским партнерством придает мощный импульс развитию региональных интеграционных процессов и восстановлению мировой экономики. Китай и Россия совместно противостоят "политическому вирусу", отстаивают итоги Второй мировой войны и международную справедливость, непоколебимо стоят на страже подлинного мультилатерализма, что служит одним из важнейших стабилизирующих факторов в довольно турбулентном мире.

Текущий год проходим под знаком 100-летия со дня основания Компартии Китая, на фоне которого мы и будем праздновать 20-летие со дня подписания "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ". Эта весьма знаменательная дата будет отмечена всесторонней реализацией договоренностей на высшем уровне путем подтверждения преданности первоначальным целям о развитии вековой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, а также проведения двустороннего сотрудничества с более продвинутого старта, в более широких областях и на более высоком уровне.

Как правильно отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, концепция Сообщества единой судьбы человечества нацелена на сложение усилий. Сплоченность Китая и России подобна горам, а наша дружба несокрушима. Китай готов вместе с Россией и другими странами мира приложить усилия к построению Сообщества единой судьбы человечества во имя блистательного и прекрасного будущего.