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25.06.2021 21:27
Рубрика: Власть

Посол: РФ придется отвечать жестко на повторение провокаций Лондона у Крыма

Текст: Диана Ковалева

Если провокации Лондона, аналогичные инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, повторятся, не исключено, что России придется жестко отвечать. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Фото: wikimedia.org
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"Сейчас уже трудно повлиять на российско-британские отношения, поскольку они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания, поэтому еще их ухудшить каким-то образом - я не представляю. Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше", - заявил Келин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, в среду эсминец Defender без предварительного уведомления вошел в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент (Крым), закрытом для плавания иностранных судов. На предупреждения по радио о нарушении государственной границы судно не отреагировало. После этого российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Позже в минобороны Британии и канцелярии правительства заявили, что эсминец не обстреливали, а сам он не находился в территориальных водах РФ. Лондон настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия в тот момент проводила в Черном море учебные стрельбы.

Позже в сети появился репортаж корреспондента BBC Джонатана Била, который находился в тот момент на борту эсминца. На видео, в частности, слышно обращение к экипажу корабля российских пограничников на английском языке, которые потребовали покинуть зону и предупредили, что в противном случае откроют огонь. По словам Била, эсминец намерено вошел в пограничные воды России.

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