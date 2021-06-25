Премьер Беларуси представил проект закона об изменении Конституции

Законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь" в первом чтении представил 25 июня парламентариям премьер-министр Роман Головченко во время заседания нижней палаты, передает БЕЛТА.

Он напомнил коллегам, что более четверти века прошло с тех пор, как в стенах Овального зала был принят Основной закон РБ, закрепивший собственный путь развития молодого суверенного государства. Именно заложенные в нем конституционные основы белорусской государственности, по словам премьера, "обеспечивают необходимые условия для того, чтобы Беларусь стала сильной и стабильной страной и истинным государством для народов".

К сожалению, вынужден был констатировать глава кабинета министров, "самостоятельный политический субъект в центре Европы, не желающий играть по навязанным извне правилам, много кому не дает покоя. В ход идут самые иезуитские методы и приемы - от лжи до надуманных санкций".

Правда, события последнего времени доказали, полагает он, что Беларусь не станет принимать надиктованные ей извне решения. Страна будет их вырабатывать абсолютно самостоятельно, основываясь на нуждах и запросах белорусского общества. "Именно таким решением является представляемый сегодня законопроект", - резюмировал Головченко.