Проект "Котельниково - Земля Героев" отражает настоящее и прошлое Отечества

Культурный проект, реализуемый общественниками и администрацией города Котельниково Волгоградской области при поддержке компании "ЕвроХим", победил в номинации "Развитие территорий" конкурса "Лучшие социальные проекты России 2020-2021". Конкурс проводился Агентством стратегических инициатив, департаментом труда и социальной защиты города Москвы и Советом Торгово-промышленной палаты РФ.

Название "Котельниково - Земля Героев" как нельзя лучше подходит для утверждения уникального культурно-исторического наследия территории. В Котельниковском районе родились народные герои Степан Разин и Емельян Пугачев. Здесь произошел перелом в Сталинградской битве и был изменен ход Великой Отечественной войны, о чем советский прозаик Юрий Бондарев написал в своем романе "Горячий снег". Сегодня местная общественность выступает за присвоение Котельниково звания "Город воинской славы". А современные герои - строители, горняки, инженеры, - создают уникальное предприятие по добыче калия, не имеющее аналогов в постсоветской России.

Цель проекта - повышение культурной и туристической привлекательности города, продвижение территориального бренда, развитие культурного и событийного туризма, ремесел, местной гастрономии и волонтерства, организация выставок и экспозиций по культурному наследию и истории. Отдельно стоит упомянуть создание новых общественных пространств, в частности "Парка Героев".

Подпись к фото: Молодые волонтеры активно участвуют в реализации проекта "Котельниково - Земля Героев". Фото: Валентина Михайлова

Его обустройство запланировано в "Дубовой роще" - жилом районе, который создает для семей своих сотрудников градообразующее предприятие "ЕвроХим-ВолгаКалий". В конструктивных элементах паркового комплекса будут отражены свершения героев прошлых лет - казачьих атаманов, воинов-освободителей времен Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства. Не будут забыты и достижения нынешних героев мирного труда, которые продолжают героические традиции старших поколений добрыми делами на благо города и людей.

Компания "ЕвроХим", созданная российским предпринимателем Андреем Мельниченко, помогает этому проекту и другим гражданским инициативам в регионах своего присутствия. Холдингу в этом году исполняется 20 лет. За эти годы в небольших городах России, где находятся предприятия компании, создана социальная инфраструктура и реализуются масштабные программы по развитию городской среды и повышению качества жизни.

В мае 2021 года "ЕвроХим" вошел в число победителей конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2020" сразу в двух номинациях - "За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID-19" и "За экологическую ответственность".