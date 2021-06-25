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Рубрика: Общество

Профессор назвал условие для снижения смертности от COVID-19

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Смертность от COVID-19 снизится не в результате эволюции вируса или того, что он станет "добрее", а благодаря тому, что люди приобретут к нему частичный иммунитет. Об этом заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин, отметив, что снижение смертоносности не в интересах самого вируса.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По его словам, тот иммунитет, который приобретен человеком на один вариант вируса, "скорее всего, будет защищать, хотя может быть немного хуже и от того варианта вируса, который будет ходить через год", пишет РИА Новости. Ученый отметил, что вакцина от какого-то варианта вируса SARS-Cov2 защитит человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами.

Базыкин пояснил, что при вакцинации иммунная система тренируется замечать первоначальный вариант коронавируса и, скорее всего, она будет замечать и другие штаммы. Вирус эволюционирует, и иммунной системе нужно понимать, что то, что появилось - это все еще тот же самый объект, рассказал профессор, отметив, что этого и добиваются специалисты при помощи вакцинации.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что штамм "Дельта" "передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус", и поэтому один больной может заразить большее количество людей. Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим в мире. При этом Сваминатан отметила, что большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, "являются эффективными для предотвращения тяжелого протекания болезни".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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