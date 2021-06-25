ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса

Штамм "Дельта" обладает более высокой контагиозностью (свойство инфекций передаваться от больных организмов здоровым) по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2. С таким заявлением выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Она напомнила, что изначально штамм "Дельта" был выявлен в Индии, а сейчас эта разновидность присутствует более чем в 85 странах. "Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире", - цитирует ТАСС Сваминатан.

Она пояснила, что "Дельта" "передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус", и поэтому один больной может заразить большее количество людей. Эксперт обратила внимание на тот факт, что сейчас значительно больше, чем в начале пандемии, случаев, когда заболевают все члены семьи. При этом она отметила, что большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, "являются эффективными по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни".

Говоря о варианте коронавируса "Дельта плюс", представитель ВОЗ отметила, что этот штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Есть также обеспокоенность, что этот штамм становится более смертоносным. Однако хорошая новость, по словам Сваминатан, заключается в том, что сейчас в мире выявлено немного случаев заражения этим штаммом - всего "несколько десятков".