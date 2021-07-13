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13.07.2021 03:24
Рубрика: Общество

Вирусолог озвучил причины временного медотвода от вакцинации

Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Люди из групп риска, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии - например, с повышенным артериальным давлением и уровнем сахара в крови, могут получить временный медотвод от вакцинации. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он напомнил, что людям из групп риска вакцинация показана только при стабильном состоянии, то есть вне обострения болезни. "Перед процедурой таким пациентам необходима консультация узкого специалиста, который подскажет, как им готовиться к прививке и нужно ли сдавать какие-то анализы, - цитирует медика ТАСС. - Врач даст разрешение на вакцинацию или напишет медотвод от процедуры на какой-то срок".

Вакцинация от COVID-19 показана при всех болезнях. С осторожностью относятся к людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием от прививки, акцентировал Тимаков. Сделать прививку от коронавируса можно во всех регионах страны. В России зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране все еще напряженная, и есть примеры, когда из-за массовых мероприятий росла заболеваемости. Она привела в пример Липецкую область, где в конце июня решили провести фестиваль, который посетили свыше десяти тысяч человек. В итоге спустя неделю в регионе зафиксировали рост заболеваемости на 11%, и она "продолжает нарастать".

В этой связи в ведомстве разработали порядок проведения мероприятий в регионах. Согласно новым правилам, мероприятия численностью от пятисот до тысячи человек можно проводить в регионах, где коэффициент распространения инфекции менее или равен единице. При этом темп прироста заболеваемости не должен превышать 10%. Без ограничений по числу участников мероприятия могут проводиться там, где фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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