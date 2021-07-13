Вирусолог озвучил причины временного медотвода от вакцинации

Люди из групп риска, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии - например, с повышенным артериальным давлением и уровнем сахара в крови, могут получить временный медотвод от вакцинации. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Он напомнил, что людям из групп риска вакцинация показана только при стабильном состоянии, то есть вне обострения болезни. "Перед процедурой таким пациентам необходима консультация узкого специалиста, который подскажет, как им готовиться к прививке и нужно ли сдавать какие-то анализы, - цитирует медика ТАСС. - Врач даст разрешение на вакцинацию или напишет медотвод от процедуры на какой-то срок".

Вакцинация от COVID-19 показана при всех болезнях. С осторожностью относятся к людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием от прививки, акцентировал Тимаков. Сделать прививку от коронавируса можно во всех регионах страны. В России зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране все еще напряженная, и есть примеры, когда из-за массовых мероприятий росла заболеваемости. Она привела в пример Липецкую область, где в конце июня решили провести фестиваль, который посетили свыше десяти тысяч человек. В итоге спустя неделю в регионе зафиксировали рост заболеваемости на 11%, и она "продолжает нарастать".

В этой связи в ведомстве разработали порядок проведения мероприятий в регионах. Согласно новым правилам, мероприятия численностью от пятисот до тысячи человек можно проводить в регионах, где коэффициент распространения инфекции менее или равен единице. При этом темп прироста заболеваемости не должен превышать 10%. Без ограничений по числу участников мероприятия могут проводиться там, где фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.