Грозит ли России дефицит кормов для домашних животных

Специализированные магазины и отраслевые союзы прогнозируют дефицит лечебных кормов для животных - сейчас распродаются остатки. Несмотря на снятие запретов на ввоз Россельхознадзором, эти меры временные и кардинально не решают проблему, считают эксперты. К решению вопроса по просьбе отрасли подключилось Минэкономразвития. Ведомство ведет диалог с Минсельхозом о возобновлении импорта в Россию кормов и кормовых добавок, сообщили "РГ" в ведомстве.

Так в Минэкономразвития отреагировали на обращение Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) в адрес главы ведомства Максима Решетникова с просьбой помочь урегулировать ситуацию с поставками импортных кормов. Хотя 85% кормов производится на территории России, здесь нет своего производства диетических и лечебных кормов, которые жизненно необходимы некоторым домашним животным. Запрет импорта лишит кошек и собак кормов и приведет к росту цен на всю линейку продукции, считают в СПЗ.

Ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок для животных из ряда страна поэтапно вводит Россельхознадзор. В ведомстве объясняют это снижением госконтроля за безопасностью продукции, отправляемой в Россию, "до неприемлемого уровня". Так, по данным ведомства, несмотря на семь тысяч вспышек африканской чумы свиней и около тысячи очагов гриппа птиц в ЕС (в 2021 году), европейские ветеринарные службы не отслеживают, откуда поступает сырье для кормов и не контролируют температурные режимы их производства.

То есть вместе с кормами в Россию могут быть занесены опасные вирусы и заболевания, которые сохраняются в продукции при недостаточной термической обработке. Также проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО.

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ветеринарные службы стран, откуда был запрещен импорт кормов, не идут на диалог и не предоставляют документы, подтверждающие безопасность своей продукцией. А без гарантий безопасности Россельхознадзор не может возобновить импорт этих кормов.

Однако на днях Россельхознадзор, понимая сложность возникшей ситуации, на три месяца разрешил отдельным иностранным производителям кормов и кормовых добавок поставлять в Россию свою продукцию. Сейчас это 27 предприятий из Германии, 17 - из Нидерландов, четыре - из Испании, два - из Канады, сообщили в ведомстве.

Пока разрешения Россельхознадзора точечные, временные и касаются исключительно диетических и функциональных кормов, поэтому проблема остается, заявила "РГ" генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова.

"В магазинах сильного дефицита пока нет, так как есть товарные остатки, которые в то же время стремительно подходят к концу", - говорит Колчанова.

Дефицит уже наблюдается, рассказал "РГ" генеральный директор сети зоомагазинов "Динозаврик" Руслан Салеев.

"Ведь запрет коснулся мировых производителей кормов повседневной и лечебной линии. Данные заводы производят мировые бренды, которые продаются во всем мире. Есть уникальные лечебные линии, аналогов которым в России просто нет", - пояснил он.

По его словам, запрет на сегодня действует в отношении таких марок, как Happy Dog, Happy Cat, Acana, Gosbi, Edel Cat, Brit, Oven-Baked, Rinti, Carnilove и т.д. При этом, по словам Салеева, все российские производители тут же подняли цены на повседневные корма от 10-20%.

Впрочем, в неспециализированных торговых сетях эту информацию "РГ" не подтвердили. В "Утконос онлайн" не фиксируют дефицита кормов для животных, сбои в поставках отсутствуют. За последние месяцы повышение цен на корма для животных в среднем составило 5-7%, сообщил коммерческий директор компании Михаил Толоконников.

"Абсолютное большинство ассортимента этой категории на полке "Перекрестка" локализовано в России, поэтому поставки стабильны, рост цен находится в пределах общей инфляции", - рассказал представитель X5 Group.

Ограничения Россельхознадзора касаются импортной продукции из нескольких стран, и часть этих запретов уже снята. Наиболее известные бренды имеют собственное производство в России. Учитывая эти факторы, в "Ленте" не видят предпосылок для роста цен и возникновения проблем с поставками каких-либо продуктов. В компании говорят, что поставщики объясняют рост цен на корма, скорее, увеличением тарифов на логистику, ростом цен на сырье (субпродукты птицы, свиньи, животные жиры, зерно) и ухудшением ситуации с курсом рубля.

Источник в одном из федеральных ведомств, знакомый с ситуацией, считает, что Россельхознадзору правильнее будет возобновить импорт той продукции, обращение которой на российском рынке не создаст риски для здоровья человека и безопасности окружающей среды. Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных (не используемых в качестве пищи) не несут рисков для здоровья человека, а воздействие генно-инженерно-модифицированной продукции на окружающую среду при использовании термически обработанных кормов для непродуктивных животных маловероятно, считает эксперт.