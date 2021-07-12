Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за использование СБП

Правительство приняло решение выделить средства для возмещения малому и среднему бизнесу комиссии за использование системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он пояснил, что благодаря быстрым платежам деньги от продаж будут поступать напрямую на счета предпринимателей, а комиссия за услуги, установленная Банком России, составит не более 0,7% от суммы проданного товара или услуги.

Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации, уплаченной предпринимателями комиссии. В течение 20 дней ведомство будет проверять поступившую информацию и проводить переводы банкам. У кредитных организаций будет пять рабочих дней на дальнейшее перечисление субсидии предпринимателям.

Решетников добавил, что на этой неделе ведомство начнет сбор заявок от банков, планирующих участвовать в программе.

Старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин пояснил, что система быстрых платежей позволяет бизнесу существенно экономить на услугах эквайринга и обслуживании POS-терминала, а также дает возможность получать оплату в режиме реального времени. При этом за счет удобства сервиса при оплате товаров и услуг через СБП повышается лояльность клиентов.

"ПСБ поддерживает инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса и ожидает, что эта мера позволит увеличить обороты бизнеса в СБП втрое, так как новые условия делают Систему быстрых платежей эффективным, экономичным, удобным и быстрым решением для успешной работы предпринимателей", - отметил представитель банка.

По словам вице-президента, директора департамента эквайринга банка "Открытие" Александра Дынина, в условиях пандемии многим предпринимателям по-прежнему нужна поддержка, какой является новая мера правительства.

"Кроме того, такая мера может значительно повысить интерес бизнеса к системе быстрых платежей", - добавил он.

Сейчас сервисом быстрых платежей пользуются 81 тысяча субъектов МСП. К системе подключены 195 банков, 50 из которых работают с бизнесом.