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12.07.2021 17:28
Рубрика: Экономика

Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за использование СБП

Текст: Василий Кошкин

Правительство приняло решение выделить средства для возмещения малому и среднему бизнесу комиссии за использование системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: iStock
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Он пояснил, что благодаря быстрым платежам деньги от продаж будут поступать напрямую на счета предпринимателей, а комиссия за услуги, установленная Банком России, составит не более 0,7% от суммы проданного товара или услуги.

Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации, уплаченной предпринимателями комиссии. В течение 20 дней ведомство будет проверять поступившую информацию и проводить переводы банкам. У кредитных организаций будет пять рабочих дней на дальнейшее перечисление субсидии предпринимателям.

Решетников добавил, что на этой неделе ведомство начнет сбор заявок от банков, планирующих участвовать в программе.

Старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин пояснил, что система быстрых платежей позволяет бизнесу существенно экономить на услугах эквайринга и обслуживании POS-терминала, а также дает возможность получать оплату в режиме реального времени. При этом за счет удобства сервиса при оплате товаров и услуг через СБП повышается лояльность клиентов.

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"ПСБ поддерживает инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса и ожидает, что эта мера позволит увеличить обороты бизнеса в СБП втрое, так как новые условия делают Систему быстрых платежей эффективным, экономичным, удобным и быстрым решением для успешной работы предпринимателей", - отметил представитель банка.

По словам вице-президента, директора департамента эквайринга банка "Открытие" Александра Дынина, в условиях пандемии многим предпринимателям по-прежнему нужна поддержка, какой является новая мера правительства.

"Кроме того, такая мера может значительно повысить интерес бизнеса к системе быстрых платежей", - добавил он.

Сейчас сервисом быстрых платежей пользуются 81 тысяча субъектов МСП. К системе подключены 195 банков, 50 из которых работают с бизнесом.

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