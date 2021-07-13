Иммунолог рассказал, нужна ли защитная маска привитым от COVID-19

При непосредственном контакте с инфицированным коронавирусом защитная маска снижает шанс заразиться COVID-19 примерно в 25 раз. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Заболевший пациент в маске в разы менее опасен для окружающих, - пояснил эксперт в интервью порталу URA.RU. - Если с заболевшим контактирует здоровый человек, который носит защитную маску, то риск подхватить инфекцию понижается в 25 раз".

Привитым пациентам тоже не следует пренебрегать масками, поскольку они могут быть вирусоносителями, рассказал Владимир Болибок.

Ранее врач объяснила разницу между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19. Вакцинация и непосредственная встреча с болезнью формируют разный иммунитет к коронавирусу, пояснила эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина. Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус, но защищает только от того штамма, с которым организм столкнулся. То есть, если человек переболел изначальным штаммом, он легко может заразиться другим.

Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа, акцентировала эпидемиолог.