Новости

Международный кинофестиваль в Забайкалье перенесли из-за COVID-19 05:50
Фармацевт рассказала, как можно экономить на лекарствах 05:17
Посол Антонов: Россия требует от США уважения 04:47
Иммунолог рассказал, нужна ли защитная маска привитым от COVID-19 04:43
Родные погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат выплаты в августе 04:33
Свыше 50 человек погибли при пожаре в больнице Ирака 03:49
Президент Мексики призвал США отменить санкции против Кубы 03:25
Вирусолог озвучил причины временного медотвода от вакцинации 03:24
В США заявили, что вакцина J&J повышает риск развития редкого заболевания 02:54
На юго-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку 02:36
В ВОЗ оценили необходимость повторной прививки от COVID-19 02:01
Как получить компенсацию за пострадавший от наводнения дом 01:27
В Токио открылась Олимпийская деревня 01:18
На МКАД в аварию попали семь автомобилей 00:41
В Боливии автобус с пассажирами рухнул в обрыв 00:41
В Афганистане ликвидирован один из главарей талибов 00:21
Ученые назвали четыре полезных свойства пива 00:17
До 40 выросло число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке 00:10
Не менее 13 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке 12.07.2021
Видео: В Риме сборная Италии и ее болельщики отметили победу на Евро 12.07.2021
Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка 12.07.2021
Первый канал покажет в прямом эфире церемонию открытия Олимпиады-2020 12.07.2021
Цены на кофе бьют рекорды из-за засухи в Бразилии 12.07.2021
В 42 из 50 штатов США произошел всплеск заболевания из-за штамма "дельта" 12.07.2021
В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта" 12.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
13.07.2021 04:43
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал, нужна ли защитная маска привитым от COVID-19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

При непосредственном контакте с инфицированным коронавирусом защитная маска снижает шанс заразиться COVID-19 примерно в 25 раз. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Иммунолог рассказал об особенностях COVID-19 у вакцинированных

"Заболевший пациент в маске в разы менее опасен для окружающих, - пояснил эксперт в интервью порталу URA.RU. - Если с заболевшим контактирует здоровый человек, который носит защитную маску, то риск подхватить инфекцию понижается в 25 раз".

Привитым пациентам тоже не следует пренебрегать масками, поскольку они могут быть вирусоносителями, рассказал Владимир Болибок.

Ранее врач объяснила разницу между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19. Вакцинация и непосредственная встреча с болезнью формируют разный иммунитет к коронавирусу, пояснила эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина. Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус, но защищает только от того штамма, с которым организм столкнулся. То есть, если человек переболел изначальным штаммом, он легко может заразиться другим.

Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа, акцентировала эпидемиолог.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Статья Владимира Путина об Украине. Главное
Посол Антонов: Россия требует от США уважения
Мишустин утвердил правила выплат на детей к началу учебного года
Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
На юго-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным