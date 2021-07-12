Владимир Путин обсудил с Борисом Титовым меры поддержки бизнеса в пандемию

Президент побеседовал с Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Борис Титов представил доклад за 2020 год. На встрече речь шла о мерах поддержки бизнеса в пандемию. Владимир Путин оценил действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса и сообщил, что правительство рассматривает новые меры по ставкам страховых взносов.

Титов пришел в Кремль с увесистой папкой. "Вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли", - заметил президент. "К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой", - объяснил бизнес-омбудсмен. "Я обязательно все это посмотрю и попрошу вас все прокомментировать", - заверил Владимир Путин. Но вначале президент попросил оценить эффективность мер по поддержке предпринимательства за прошедший пандемийный период. "Знаете, очень взвешенные были. Честно говоря, мы вначале немножко кряхтели, немножко нам не все нравилось, но на самом деле по тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя", - ответил собеседник. Лучше всего сработало то, что не было локдауна осенью. "Мы немножко, может быть, рано успокоились, мы видим сейчас опять обострение ситуации", - заметил при этом Титов. Третий и четвертый кварталы прошлого года были очень успешными, но первый квартал этого года, к сожалению, оказался не таким хорошим. Индекс развития малого бизнеса показал, что выручка снизилась на 19 процентов. Был отложенный спрос, третий и четвертый кварталы 2020 года дали серьезную прибавку, а в первом квартале 2021 года "люди уже стали выходить к нормальной жизни, оценивать свои возможности лучше, больше экономить", пояснил Титов.

Если власти будут вводить новые ограничения, "хотелось бы, чтобы были продуманы все-таки еще меры", продолжил Титов. Эффективным он назвал двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. "Он больше всех был востребован, не одна сотня миллиардов рублей была бизнесу предоставлена в качестве кредитов. Наибольшая часть не была возвращена, потому что предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата этих денег", - сообщил он. Так что если опять будут какие-то сложности, можно было бы продлить эту меру или сделать второй этап, предложил докладчик.

У бизнес-омбудсмена был целый ряд идей по новым мерам поддержки. В том числе связанных с кадастровой стоимостью. "Изначально эта мера была спорная", - сказал Путин. "Большая проблема, да, - согласился Титов. - Но мы хотели, чтобы ее зафиксировали на уровне 2019 года, потом было решение на уровне 2020 года зафиксировать, но потом так и не состоялось это решение". "Надо прорабатывать это с нашими крупными городами. Это актуально прежде всего для крупных мегаполисов и их доходов", - прокомментировал президент.

Удачной мерой Титов назвал пониженные ставки страховых взносов. И признался, что не ожидал такого результата: в два раза снизили ставку, а доходы Пенсионного фонда выросли больше чем на два процента. "Она стала более экономически обоснованной, вот и все", - пояснил Путин. "Так надо дальше продолжать, - призвал собеседник. - Значит, она экономически обоснована: НДФЛ больше шести процентов вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить "в белую", никакие серые схемы...". "Никому не нужны", - закончил за него президент.

Правительство работает над расширением решений по снижению социальных взносов

"И поэтому мы предлагаем сейчас - давайте продолжать. Во-первых, можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну а дальше, может быть, смотреть и на другие виды бизнеса", - предложил Титов. "Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают", - объявил Путин. "Это одна из тех мер, которая очень сильно сдерживает развитие, потому что очень большие налоги у нас на заработную плату - 30 процентов", - заметил бизнес-омбудсмен. Особенно для высокотехнологичных компаний, добавил президент.

В 2020 году количество проверок снизилось в три раза. Это было связано с желанием сохранить предприятия, рабочие коллективы, напомнил Путин. Государство решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, и это сработало, оценил Титов и попросил оставить меру до 2022 года.

Прямая речь

Борис Титов: А что, если на время отступить от бюджетного правила?

Борис Титов, Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей:

- Росстат объявил, что инфляция в стране за июнь выросла до 6,3%. В мае было 6%. И то, и другое - выше таргета. Банк России с инфляцией борется как может. Ключевую ставку уже подняли с 4,25% до 5,5%, и это еще не конец.

Но вот парадокс, ставку повысили, а инфляция продолжает расти. В чем же дело? Причин две.

Первое. Инфляция у нас повышается в основном из-за роста мировых цен - на продовольствие, металлы, топливо. И импорт становится дороже, и наши собственные производители и продавцы подгоняют цены под мировую конъюнктуру. А те растут во многом вследствие мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), которую последние годы демонстрировали Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк и т.д. Попросту говоря, западные регуляторы насыщали свои экономики деньгами. Мы, как известно, мягкую денежную политику не вводили, соответственно, и бонусов от ее применения не получали. А вот побочных эффектов от мягкой ДКП других стран хлебнули сполна. У них теперь экономический рост плюс инфляция, а у нас просто инфляция.

И это не инфляция спроса, про которую говорит Банк России. Как раз спрос-то у нас падает. По данным СберИндекса, за июнь расходы населения выросли на 5,5% по сравнению с допандемическими показателями. Но цены за это время выросли на 8,5%! То есть фактический спрос населения на 3% сократился. А если мы хотим поднимать экономику - без роста спроса не обойтись. Но повышение ключевой ставки бьет по нему, нравится это кому-то или нет.

Вторая причина. Политика Банка России действует с лагом в 3-6 кварталов. И это факт. Даже если повышение ставки и сдержит инфляцию (ценой еще большего подавления спроса), эффект от этого мы увидим лишь через год. А будет это вообще актуально через год? Никто не знает...

Так что же делать? Как бороться с ростом цен? Не отрицаем, что нынешнее повышение ставки (до 5,5%) на первый взгляд выглядит вполне оправданно. Все-таки выросли инфляционные ожидания, просел рубль и т.д. Да и доходность наших ОФЗ еще полгода назад была неадекватно мала.

Но если повышать ставку и дальше, все закончится дорогими кредитами, еще большими банкротствами в корпоративном секторе и окончательно задавленным спросом населения. Не лучший способ восстановить экономику после кризиса (или во время кризиса, вдруг коронавирус с нами еще на долгие месяцы?).

Повышение ставки предполагает удар по тем, кто пострадал в кризис больше. И вообще, ставка - это невероятной силы инструмент. Она влияет на очень многие составные части экономики. Ее рост - это возврат депозитов в банки. И удар по фондовому рынку. То есть прощай тема с новыми IPO.

Хорошо. Забываем про IPO. A как тогда привлекать деньги в бизнес? Ах да, через займы. Через облигации. Но подъем ставки и здесь крайне затрудняет работу. Облигации становятся неподъемными по стоимости обслуживания. Ипотека также дорожает. А значит, количество новых объектов недвижимости будет сокращаться.

Итог один - ресурсы становятся дороже. Экономический рост замедляется. Может, с дальнейшим подъемом ставки ЦБ стоит притормозить? Есть ведь и другой способ борьбы с инфляцией, который не бьет по спросу и улучшает положение населения.

Это укрепление курса рубля. Оно работает не только на удешевление импорта, но и в обратную сторону: укрепление рубля (или стабильный курс) приводит к тому, что импортеры медленнее повышают цены и инфляция замедляется. По различным (в том числе и опубликованным Банком России) научным исследованиям, эффект переноса курса на инфляцию варьируется от 0,05 до 0,18. Это обозначает, что, если рубль, например, обесценится (или укрепится) на 10%, цены в России от этого вырастут (или, соответственно, упадут) на 0,5-1,8%.

Причем основная часть этого эффекта переноса срабатывает гораздо быстрее - всего за три месяца. А не за год-полтора, как с ключевой ставкой.

Сейчас нефть стоит в районе $74 за баррель и, вероятно, будет расти и дальше. Из-за дорогой нефти минфин в рамках бюджетного правила ежедневно покупает валюту более чем на 10 млрд рублей, чем обесценивает курс отечественной валюты.

А что, если на время отступить от бюджетного правила? Нефть дорогая, с геополитикой все стабильно, так что рубль будет иметь все шансы укрепиться к доллару вплоть до 69. Увы, пока что Банк России и минфин идут ровно в другом направлении, в следующем месяце покупки валюты только вырастут.

Ситуация парадоксальная. Подъем ставки одновременно с большими объемами скупки долларов - это эффект "лебедь, рак и щука".

А что будет с наполняемостью бюджета? Ну давайте определимся, что для нас важнее. Гробить экономический рост, только-только зарождающийся? Или ненадолго уменьшить доходную часть бюджета? На наш взгляд, экономический рост и вытекающий из него рост доходов населения предпочтительнее.