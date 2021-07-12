Оптовые цены на основные виды рыбы начали снижаться

На прошлой неделе оптовые цены на минтай, пикшу и скумбрию начали снижаться, сообщили в Росрыболовстве.

Так, на Дальнем Востоке минтай подешевел за неделю на 1,3%, до 75 рублей за кг. С начала года снижены цены составило 2,6%.

Причина - снижение торговой активности трейдеров. При этом цены на другие виды мороженой рыбы почти не изменились. Тихоокеанская сельдь в опте продается по 72 рубля за кг, камбала - 65 рублей за кг, тихоокеанская треска - 163 рубля за кг.

"На рынок поступают лососевые виды рыб нового улова, цена на них только формируется", - уточнили в Росрыболовстве.

На Северо-Западе подешевела пикша - на 2,1% до 140 рублей за кг. Спрос летом на рыбу снижается, а промысел пикши складывается удачный. Другая рыба в цене почти не изменилась. Цены на треску составили 225 рублей за кг, скумбрии - 185 рублей за кг, атлантической сельди - 102 рубля за кг.

В центре страны тоже подешевел минтай - за неделю на 1,1%, до 93 рублей за кг. На 4,1% снизилась цена на атлантическую скумбрию - за счет поступления на рынок свежего улова. Цены на другие виды мороженой рыбы остаются стабильными. Мойва в опте стоит 125 рублей за кг, атлантическая сельдь - 110 рублей за кг.