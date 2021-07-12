Попова: Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране все еще напряженная, и есть примеры, когда из-за массовых мероприятий росла заболеваемость.

"Нередко региональные власти допускают проведение массовых мероприятий, когда идет фаза активного роста новых случаев. И даже тогда, когда главные санитарные врачи по субъектам категорически возражали против их проведения", - сказала Попова.

В беседе с ТАСС она привела в пример Липецкую область, где в конце июня решили провести фестиваль, который посетили свыше десяти тысяч человек. В итоге спустя неделю в регионе зафиксировали рост заболеваемости на 11%, и она "продолжает нарастать".

За минувшие сутки в России подтверждено 25140 случаев COVID-19 в 84 регионах. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения COVID-19.